David Hayter participe en effet à une série de vidéos revenant sur l'immense héritage laissée par l'iconique licence. Les prochains épisodes seront justement dédiés à Metal Gear Solid 3 Remake. Et le comédien de doublage nous promet quelque chose de croustillant à cet égard.

Immersion dans Metal Gear Solid 3 Remake avec la voix de Snake

Depuis la sortie du premier opus en 1998, Metal Gear Solid est une licence absolument iconique du jeu vidéo. Elle doit son succès à de nombreuses choses, et notamment l'incroyable génie d'Hideo Kojima. Pour la performance de Snake, on retiendra bien sûr David Hayter, comédien de doublage légendaire de son état. Si celui-ci n'officie plus pour la licence, Konami l'a invité à reprendre du service dans une série de vidéos. Intitulée « Metal Gear Solid Legacy », celle-ci retrace le riche héritage de la franchise d'infiltration.

Il n'existe pour l'instant qu'un seul épisode, que vous pouvez retrouver ci-dessous. À l'issue de ce dernier, David Hayter nous fait une annonce assez excitante s'agissant de Metal Gear Solid 3 Remake. Il nous indique en effet que les prochains « plongeront dans l'épique et très attendu Remake ». De quoi aider les fans à patienter jusqu'à sa sortie dans le courant de l'année sur PC, PS5 et Xbox Series.

Un Remake très attendu encore camouflé dans la jungle

Malgré une sortie assez proche, nous n'avons pour l'instant pas vu grand-chose de Metal Gear Solid 3 Remake. La dernière présentation en date nous a toutefois permis de voir un peu de gameplay. Mais c'est surtout la composante visuelle qui est attendue au tournant. Le Remake est en effet développé sous l'Unreal Engine 5. 20 ans après l'opus original sur PS2, le titre devrait ainsi revenir plus beau que jamais grâce aux technologies dernière génération.

En omettant l'aspect visuel, certains fans se montrent toutefois méfiant à son égard. D'une part, Hideo Kojima n'est pas impliqué dans le projet. Il faut dire que le monsieur est déjà bien occupé avec Death Stranding 2, OD et un autre jeu d'infiltration à venir. D'autre part, David Hayter, la voix de Snake dans le jeu original, ne rempilera pas non plus. Est-ce que le Remake arrivera à la cheville de l'un des épisodes les plus acclamés de la déjà légendaire franchise Metal Gear Solid ? Nous aurons un début de réponse dans les vidéos Legacy à venir, et un verdict final à sa sortie plus tard cette année.