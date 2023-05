Metal Gear Solid 3 Remake pourrait bien nous faire une très grosse surprise prochainement. Les rumeurs s’intensifient et se croisent.

Désormais secret de polichinelle, le remake de Metal Gear Solid 3 ne cesse de faire parler de lui au fil des mois. Les rumeurs s’intensifient, les langues se délient et plusieurs sources commencent à avoir plus ou moins les mêmes échos. Que se passe-t-il chez Konami ? La question reste entière, mais d’après les dernières informations, il se pourrait bien que le jeu se montre sous peu. Oui, oui.

Metal Gear Solid 3 bientôt dévoilé ?

Ces informations, elle vient tout d’abord de Nick Shpeshal, aussi bien réputé pour ses bonnes infos que pour ses mauvaises. Une source moyennement fiable lorsqu’il s’agit de rumeurs de la sorte. Sauf qu’une autre personne, beaucoup mieux informée, semble venir confirmer les dires. Il s’agit de Jez Corden (WindowsCentral) qui, juste avant de nous teaser le retour de Dead Rising, affirme que bien que Metal Gear Solid 3 pourrait bien se montrer sous peu. Mieux encore, le jeu de Konami devrait faire un coucou lors du prochain gros showcase de PlayStation.

D’après Corden, un deal aurait même été signé entre Konami et Sony avec une histoire d’exclusivité (temporaire ou non, nous l’ignorons) à la clé concernant Silent Hill 2 Remake, Metal Gear et même un nouveau jeu Castlevania. De nouveaux jeux de licences absolument cultes qui pourraient donc, au minimum, être temporairement exclusif à la PS5.

Ces nouvelles informations remettent également sur le tapis d’anciennes rumeurs qui suggéraient que Metal Gear et Castlevania seraient prochainement présentés aux alentours de l’E3. Alors oui, l’E3 c’est cuit, mais le Summer Game Fest sera bien présent lui. Sans compter le potentiel showcase de PlayStation qui fait lui aussi l’objet de nombreux bruits de couloir.

Autant de rumeurs qui se croisent, ça commence à faire beaucoup. On vous conseille tout de même de prendre tout ceci avec de grosses pincettes, mais le doute est permis.