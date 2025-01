Quand sortira Metal Gear Solid 3 Remake sur PS5, Xbox Series X|S et PC ? Le producteur Noriaki Okamura en dit un peu plus sur le sujet et fait une promesse.

Après la sortie de Silent Hill 2 Remake en 2024, Metal Gear Solid Delta sera le prochain gros chantier de Konami. Et comme pour le survival-horror de Bloober Team, l'éditeur n'a pas vraiment le droit à l'erreur tant l'original a marqué les esprits. C'est même l'un des épisodes préférés de beaucoup de fans. L'attente est par conséquent là et les inquiétudes également d'autant que le flou règne quant à la sortie du jeu sur consoles et PC. Mais le producteur a fait une déclaration rassurante concernant la sortie.

Une fenêtre de sortie pour Metal Gear Solid Delta

Metal Gear Solid 3 Remake, qui s'appelle officiellement MGS Delta, est toujours en développement dans les locaux de Konami et du studio Virtuous. Pour la firme japonaise, l'enjeu est de taille puisqu'elle veut faire perdurer l'héritage de la saga culte d'Hideo Kojima, et pourquoi pas amorcer le début d'une nouvelle génération de jeux, mais sans son créateur emblématique.

Contrairement à Silent Hill 2 Remake, Metal Gear Solid 3 Remake sera plus proche de la version PS2 avec une réplique du level design d'origine notamment. Mais d'un autre côté, l'éditeur a aussi besoin de moderniser un tant soit peu des éléments pour ne pas faire fuir les nouveaux joueurs. D'où la possibilité de choisir entre deux styles de caméra dont le nouveau qui pourra permettre à Naked Snake de tirer en bougeant. Les commandes « Legacy » offriront quant à elle une expérience à l'ancienne, mais avec des graphismes bien plus évolués.

Si beaucoup ont voulu croire à une sortie en 2024 - surtout après l'apparition du jeu dans une publicité PlayStation -, Metal Gear Solid Delta n'est toujours pas disponible. Alors à quand le lancement ? Il y a de très fortes chances que ce soit en 2025 puisqu'il est mentionné dans les vœux du producteur Noriaki Okamura avec une déclaration qui va faire plaisir aux fans. « Notre priorité absolue est d'offrir à nos fans un Metal Gear Solid Delta: Snake Eater soigné et de haute qualité ». Même si l'équipe et Konami doivent vouloir le proposer au plus vite sur PS5, Xbox Series X|S et PC, ils doivent également garder la tête froide pour sortir le meilleur jeu possible. Précédemment, Okamura-san avait simplement indiqué que MGS Delta était jouable du début à la fin.

