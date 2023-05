Metal Gear Solid 3 Remake fait encore une fois parler de lui. Oui, encore. L'étau se resserre et son officialisation parait désormais inévitable et imminente.

Metal Gear Solid 3 Remake n'est plus qu'un secret de polichinelle à ce stade, et les informations de nombreux insiders et journalistes très informés semblent se croiser. Il y a peu, c'est Jez Corden (WindowsCentral) qui est venu mettre son grain de sel. Le journaliste avait déclaré que selon ses informations, MGS 3 Remake devait se montrer prochainement et qu'il serait une exclusivité, au moins temporaire, sur PS5. Quelques jours plus tard, Corden est venu corriger ses paroles en déclarant finalement qu'il n'y aurait pas d'exclusivité et que tous les espoirs étaient permis pour les joueurs Xbox Series. Aujourd'hui, c'est maintenant l'insider Tom Henderson qui vient nous donner des nouvelles.

Metal Gear Solid 3 Remake est une exclu PS5 alors ou pas ?

Selon ses sources, Metal Gear Solid 3 Remake devrait bel et bien se montrer sous peu, voire même au prochain PlayStation Showcase prévu pour le 24 mai prochain. On vous l'a dit, le jeu n'est plus qu'un secret de polichinelle, à moins que la moitié des personnalités les plus informées du web se trompent toutes en même temps.

Toutefois, Henderson ajoute une pierre à l'édifice en confirmant bien que le jeu ne serait pas une exclusivité PlayStation. D'après ses propres sources, il serait attendu sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu de Konami ferait donc l'impasse sur la old gen, mais serait bien disponible sur tous les autres supports. Ce qui devrait faire de très nombreux heureux chez les joueurs Xbox. La Nintendo Switch ne semble pas concernée toutefois.

Tu reviens ou pas ?

Konami se réveille enfin !

On le sait, Konami a décidé de se secouer un peu les puces. Ça fait un bon moment que l'éditeur est au ralenti côté jeux vidéo. Si Metal Gear Solid 3 Remake est bel et bien en route, ce dont on ne doute plus trop, cela pourrait être un véritable retour en force pour la marque. Sans compter que Silent Hill, après avoir été mis sous respiration artificielle pendant des années, ressuscite elle aussi. Un remake de Silent Hill 2 est (très) attendu cette année, et des jeux inédits sont également en route.

Pour finir, des bruits de couloir, les mêmes qui nous informent sur MGS 3 Remake d'ailleurs, suggèrent que la franchise Castlevania serait prochainement de retour elle aussi. Quand ? Comment ? Pourquoi ? On ne sait pas, mais il semblerait que Konami ait enfin compris qu'il avait de très grosses licences en stock.