La bande-annonce du remake de Metal Gear Solid 3, intitulé MGS Delta : Snake Eater, a été dévoilée. Malgré l'éclat visuel de la bande-annonce, certains joueurs semblent avoir des réserves. Nous allons vous expliquer pourquoi.

Metal Gear Solid Delta : des joueurs sont mécontents

Pour changer, des fans de la saga Metal Gear expriment leur mécontentement vis-à-vis de la récente bande-annonce du remake de Snake Eater, arguant que le design artistique de l'opus original était nettement supérieur. En fait, Konami a surpris les fans en dévoilant une nouvelle bande-annonce de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater lors du premier événement Xbox Partner Preview, offrant ainsi un premier aperçu du jeu en action.

Bien qu'il s'agisse seulement d'une bande-annonce visant à mettre en avant le nouveau moteur du jeu, elle a tout de même permis de donner un aperçu du gameplay et de l'aspect que pourrait présenter le titre à sa sortie. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont pas satisfaites de ce qu'elles ont vu.

Peu après la diffusion de la bande-annonce, de nombreux observateurs ont constaté l'absence étrange de la célèbre brume verte du jeu. Konami ayant visiblement opté pour une fidélité graphique plutôt que de conserver le design artistique original de Snake Eater. Bien que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater soit visuellement fou, à l'instar de la plupart des grosses productions triple-A actuelles, certains craignent que la suppression de la brume verte n'affecte grandement l'atmosphère du jeu, et pas de manière positive.

Animation, brume verte...

Pour autant certaines choses sont préservées. Le mécanisme de camouflage de Snake a été gardé, ainsi que la possibilité de passer en vue à la première personne en étant allongé. Il est précisé au début de la bande-annonce que les images proviennent d'une version pré-alpha du jeu, il est donc toujours possible que la brume verte soit ajoutée avant la sortie, mais les fans semblent pour l'instant peu impressionnés.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater rejoint la liste des remakes "récents", comme Shadow of the Colossus et Demon's Souls, critiqués pour avoir sacrifié l'ambiance artistique et les détails subtils des originaux au profit d'une fidélité graphique accrue.

Pour aggraver la situation, certains joueurs accusent le remake de réutiliser les animations de Phantom Pain. Des vidéos comparatives ont déjà commencé à circuler à ce sujet. Voyez plutôt :