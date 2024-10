À son annonce, le remake de Metal Gear Solid 3 a suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais, après notre preview, nous avons commencé à avoir quelques doutes. Et à raison semble-t-il : les dernières déclarations autour du projet nous invitent plutôt à mesurer nos attentes. Mais, certains points intéressants commencent à être soulevés. Reçus en interview par Famitsu, les membres de l'équipe ont levé le voile sur certaines spécificité de ce MGS3 Delta.

Metal Gear Solid 3 vise le grand public

À l'occasion du Tokyo Game Show, le producteur Noriaki Okamura et le producteur créatif Yuji Korekado se sont exprimés au sujet de Metal Gear Solid 3 Remake. Parmi les sujets abordés, ils ont évoqués plusieurs points déjà soulevés auparavant. Ainsi, ils sont revenus sur la volonté de pousser le réalisme des graphismes, ou encore de s'écarter d'Hideo Kojima, le père de la licence, afin qu'un « nouveau réalisateur ajoute sa propre interprétation » au titre. Mais, ce n'est pas tout.

Les deux hommes ont aussi dévoilé de nouvelles fonctionnalités. Ils en ont ainsi confirmé deux. La première, appelée “New Style” (« Nouveau style »), proposera une vue à la troisième personne, avec la caméra derrière le personnage. Korekado explique qu'elle proposera un « champ de vision plus large ». De ce fait, les joueuses et joueurs pourront « tirer tout en bougeant Snake ». C'est une approche nouvelle par rapport à l'opus original. Elle permettra notamment une plus grande accessibilité, rendant le jeu un peu plus facile.

L'autre fonctionnalité se veut, justement, semblable à l'expérience de l'époque. Appelée “Legacy Style” (« Style hérité »), elle propose un gameplay avec une caméra en vue de dessus. De ce fait, on retrouvera des sensations old school, à la manière de Snake Eater en 2004. D'ailleurs, Korekado avance que ce style de jeu proposera une « difficulté proche de celle de la version originale ». Voilà une nouvelle qui devrait donc plaire énormément aux fans !

Le producteur créatif apporte enfin quelques explications supplémentaires. Au départ, les équipes de Konami avaient pensé donner la possibilité de passer d'un style à l'autre directement pendant le jeu. Cependant, l'écart de difficulté entre les deux modes étaient trop flagrant. Pour plus de cohérence, elles ont décidé de les séparer. Ainsi, le “New Style” a pu être rééquilibré. Ce faisant, l'expérience se vivra entièrement avec une caméra placée derrière ou au-dessus du personnage. Voilà qui devrait donner envie de vivre doublement cette relecture de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.