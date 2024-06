Lors de son apparition dans le cadre du Summer Game Fest 2024, Metal Gear Solid 3 Remake n'a en effet alors pas annoncé ne serait-ce qu'une fenêtre de sortie. Pour coïncider avec les précommandes du jeu lancées lundi, GameStop a mis en avant une date de sortie erronée et a dû rapidement rétropédaler.

Metal Gear Solid 3 Remake n'est pas encore prêt à sortir de la jungle

Depuis lundi, les fans peuvent précommander Metal Gear Solid 3 Remake, dans une version de base ou dans une collector à 199,99 dollars, actuellement indisponible en Europe. Pour surfer sur cette annonce par l'inénarrable David Hayer, voix originale de Snake, GameStop s'est fendu d'un post sur X.com en indiquant la date de sortie. Désormais supprimée, la publication indiquait : « Préparez-vous à tuer dans le Remake de Snake Eater. Où la furtivité et la survie rencontrent la sauvagerie ! Sortie prévue le 17 novembre 2024. Précommandez maintenant ».

Il s'agissait toutefois d'une terrible méprise, Metal Gear Solid 3 Remake ne disposant par pour l'heure d'une date ou même d'une fenêtre de sortie définitive. GameStop a donc dû procéder à un rapide rétropédalage en supprimant sa publication pour la remplacer par une autre visant à clarifier la situation : « Notre post de précommande précédent comportait une date de sortie incorrecte. Plus d'informations sur celle-ci proviendront de Konami ».

Pour la petite histoire, le jeu original est sorti le 17 novembre 2004. C'est peut-être de là que vient la confusion et l'erreur commise par la personne en charge de rédiger la publication de GameStop. En consultant le calendrier, on se rend toutefois compte que le 17 novembre de cette année tombe un dimanche. Ce qui ne colle malheureusement pas avec des sorties vidéoludiques, généralement prévues un mardi ou un vendredi. Big Boss va donc devoir sagement attendre dans la jungle que Konami le rappelle à son devoir dans ce Remake sous Unreal Engine 5 qui s'annonce prometteur, attendu à une date encore indéterminée sur PC, PS5 et Xbox Series.