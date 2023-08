On peut dire sans trop se mouiller que les fans de Metal Gear Solid ne vivent pas leurs meilleures années. Depuis la sortie de Metal Gear Solid 5, qui date quand même de septembre 2015, la saga est quasiment tombée dans l'oubli. Évidemment, le divorce entre Hideo Kojima et Konami suite à la sortie de cet opus clivant explique en grande partie cela. Mais une éclaircie se profile à l'horizon pour le public : Metal Gear Solid 3 Remake. Cette nouvelle vision du jeu culte fut accueillie avec joie par un grand nombre de joueurs lors de son annonce en mai dernier. Comme nous le montre ce comparatif avec la version originale, MGS 3 Remake met la barre très haut.

Metal Gear Solid 3 Remake plus beau que l'original ? Pas pour tout le monde

Sur Twitter, ou plutôt sur X, le compte MGSMGN a publié un post dans lequel il compare les screenshots de Metal Gear Solid 3 Remake partagés par Konami avec des images des mêmes lieux issues de la version originale. Évidemment, MGS Delta, comme l'appelle la firme japonaise, est absolument sublime alors que le jeu PS2, qui était pourtant une claque graphique à l'époque, fait son âge. Les textures (notamment la végétation) les modèles de personnages et les effets de lumière du remake ont tous été retravaillés. On ne sait pas encore sous quel moteur le jeu développé conjointement par Konami et Virtuos tourne, mais il utilisera probablement l'Unreal Engine étant donné que le Fox Engine développé par Kojima Productions n'est plus utilisé par l'entreprise japonaise.

Malgré tout, les réactions des fans au tweet sur ce MGS sont plutôt mitigés. Plusieurs joueurs trouvent le remake magnifique et l'un d'eux dit même qu'il s'agit « d'un rêve devenu réalité ». En revanche, beaucoup s'accordent à dire que l'œuvre sortie sur PS2 possède un charme unique. « L'une des meilleures choses dans MGS 3 était ce filtre sepia qui donnait au monde cette sorte de chaleur de film d'automne. J'espère qu'ils ne vont pas sacrifier la direction artistique au profit du réalisme ». La disparition du filtre sépia cristallise la plupart des critiques. Les amoureux de la version originale de Metal Gear Solid 3 espèrent qu'une option permettra de retrouver ce ton si particulier dans le remake.

Un remake et des portages

Bien sûr, quelques inquiétudes des fans concernent toujours la direction que prendra ce Metal Gear Solid 3 Remake en l'absence d'Hideo Kojima. Les premières séquences de dialogue que partagera Konami donneront probablement des éléments réponses sur ce point. On se demande comment le jeu va faire pour contenter tout ce beau monde, entre ceux qui attendent une adaptation fidèle et ceux qui désirent une réadaptation totale de l'œuvre. On rappelle que Konami a nommé le titre Delta pour marquer le changement, mais « sans altération de la structure ».

En plus de MGS 3 Remake, qui ne possède toujours pas de date de sortie, les joueurs pourront se (re)plonger dans les premiers opus de la saga grâce à la Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 prévue le 24 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Si l'on en croit le nom de cette collection ultime des premiers jeux de la franchise, en toute logique, nous devrions voir arriver une seconde collection quelques temps plus tard. L'avenir nous le dira.