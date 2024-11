Cela fait 20 ans que le monumental Metal Gear Solid 3 est sorti. Konami entretient de grands espoirs autour de son visuellement superbe Remake sous Unreal Engine 5. L'exercice demande en revanche un délicat jeu d'équilibriste entre satisfaire les vétérans du titre original et séduire une nouvelle audience. Son producteur, Noriaki Okamura, a récemment expliqué à quel point une telle tâche est complexe dans une interview publiée dans le 46ème numéro du magazine Play.

Un Metal Gear Solid 3 Remake entre hommage et modernité ?

Konami a mis rapidement les choses au clair : Metal Gear Solid 3 Remake se veut une recréation extrêmement fidèle du légendaire titre original. Qu'il s'agisse de la progression, de l'histoire ou même globalement du gameplay, cette revisite ne devrait pas dépayser outre mesure les vétérans. Une approche relativement similaire à celle abordée notamment par Bloober Team pour Silent Hill 2 Remake, et aux antipodes de celle employée entre autres sur FF7 Remake, en somme.

Son producteur, Noriaki Okamura, ne veut cependant pas que Metal Gear Solid 3 Remake ne fasse pas trop « vieux » dans ses mécaniques. « Notre objectif principal est de nous assurer que ce Remake proposera une expérience similaire à celle du jeu original sorti il y a 20 ans, mais sans qu'on ait le sentiment qu'il s'agisse d'un jeu daté. Nous ne voulions pas apporter de changements jugés non nécessaires pour dénaturer l'œuvre de base. Mais il faut en parallèle que le Remake soit au niveau de jeux modernes en termes notamment de contrôles ».

Comme indiqué dans notre preview de Metal Gear Solid 3 Remake, ces changements s'attachent notamment à des schémas de contrôles plus ergonomiques, et à une caméra plus libre. S'agissant du gameplay en lui-même, de l'infiltration au tir en passant par le corps-à-corps, le Remake devrait rester très fidèle à l'œuvre originale. Peut-être trop pour certains. Là où cette revisite frappe cependant fort, c'est au niveau d'une recréation sous Unreal Engine 5 absolument de toute beauté. Il faudra toutefois voir ce que donne l'expérience globale lorsqu'il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, à une date pour l'heure encore indéterminée.

