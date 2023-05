Metal Gear Solid 3 Remake divise depuis son annonce. Il y a clairement deux écoles au sein même des fans de la licence. Ceux qui ne sont intéressés que par la franchise et qui sont très heureux de la voir revenir sous la forme d'un remake (et d'une compilation de remasters). Et il y a les fans qui, plus que MGS, sont surtout fans du travail d'Hideo Kojima, quand ce n'est pas de la personne tout simplement. Et ces joueurs-là, en revanche, ne prennent pas très bien le retour de la licence. Pas du tout même.

Tout le monde ne veut pas de ce retour de Metal Gear Solid

À vrai dire, même certaines personnalités de notre secteur n'ont pas apprécié la nouvelle, comme Geoff Keighley, le Mr World Premiere grand ami de Kojima. Il a en effet glissé un petit tweet à Konami lorsque l'annonce de Metal Gear Solid 3 Remake a été faite au PlayStation Showcase. Oui, pour beaucoup, ce qui s'est passé entre l'éditeur et le célèbre développeur n'est toujours pas passé. Mais Konami souhaite faire les choses bien avec son remake et il le prouve encore.

Konami fait du pied aux fans et aux mécontents

Alors que petit à petit, les langues se délient autour du remake, et que quelques visuels commencent à faire leur apparition, une information de taille vient d'être confirmée et elle pourrait bien faire des heureux, voire même attirer quelques réfractaires et fans inconditionnels de la série. Oui, Konami fait un remake, mais il compte bien faire les choses. C'est d'ailleurs pour ça que la firme a décidé de faire revenir le casting vocal original pour ce nouveau Metal Gear Solid 3 Remake. David Hayter (Snake), Lori Alan (The Boss) ou encore Jim Piddock (Major Zero) seront de nouveau de la partie.

Extrait du communiqué de Konami

Un remake surveillé de près

Voilà qui devrait rassurer certains fans… ou pas. Difficile de dire si ce remake sera fidèle ou non, si la patte Kojima sera toujours bien retranscrite ou si de nouvelles idées viendront embellir l'ensemble. Il faudra attendre d'en voir davantage et surtout d'avoir la bête entre les mains. Pour l'heure, Metal Gear Solid 3 Remake n'a pas de date de sortie. On sait toutefois que le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC et qu'il débarque quelque temps après la Metal Gear Solid Collection Vol 1, quant à elle prévue pour cet automne. En attendant, le jeu se dévoile petit à petit en présentant ses nouveaux graphismes.

Et vous, ce remake il vous chauffe ?