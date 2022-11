À ce stade, Konami va avoir bien du mal à cacher Metal Gear Solid 3 Remake éternellement.

Metal Gear Solid 3 Remake bientôt annoncé ?

La rumeur d'un Metal Gear Solid 3 Remake a pris de l'épaisseur ces derniers jours avec un nouvel indice bien suspect. En effet, un développeur du studio Virtuos a été vu avec l'artbook The Art of Metal Gear Solid I-IV sur son bureau. Un simple fan qui consulte les illustrations de Yoji Shinkawa sur sa pause-déjeuner ? Difficile d'y croire, surtout après une autre découverte.

Comme relayé par Insider Gaming, un membre de Reddit (throwawayyy200200) s'est aperçu que Konami avait listé Virtuos comme client sur son site officiel. Il n'en fallait pas plus pour alimenter la rumeur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Konami prévoirait d'offrir un remake à MGS 3 Snake Eater et aurait confié cette relecture à Virtuos. Une société qui a plusieurs succursales dans le monde, y compris en France, et qui a aidé à la création d'énormes jeux. On peut citer par exemple Horizon Forbidden West, Demon's Souls PS5, Marvel's Guardians of the Galaxy ou encore Devil May Cry 5. Les AAA, ça les connaît.

Pour l'heure, on sait que Virtuos travaille sur un projet avec une « production artistique de niveau AAA » qui aura des événements destructibles. Ce serait Metal Gear Solid 3 Remake. Aucune rumeur sur le timing de l'annonce pour le moment, mais pourquoi pas lors des Game Awards 2022 ?