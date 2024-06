Metal Gear Solid 3 Remake nous offre un bel aperçu de sa collector avec quelques nouvelles infos. C'est une vraie tuerie, mais hélas, on a quand même une mauvaise nouvelle.

Konami a diffusé un nouvel épisode de sa série Metal Gear Solid Legacy, suite à la présentation du trailer de gameplay de Metal Gear Solid 3 Remake : Snake Eater. Dans cette deuxième partie, les fans ont pu retrouver David Hayter, la voix originale de Solid Snake, Naked Snake, et Big Boss, qui a présenté les nouvelles mécaniques et améliorations graphiques du remake.

Une collector de fou furieux pour Metal Gear Solid 3 Remake

David Hayter, connu pour son interprétation emblématique de Solid Snake, a fourni des détails sur les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour graphiques qui seront présentes dans Metal Gear Solid 3 Remake: Snake Eater. Le remake promet de moderniser le gameplay tout en restant fidèle à l'esprit original du jeu​. Et on peut voir a quel point le jeu est vraiment joli.

Parallèlement à cette diffusion, L'acteur a dévoile la version collector à 199 dollars et dans le même temps, Konami a ouvert les précommandes. La version collector, appelée Tactical Edition, inclut plusieurs objets exclusifs :

Mini Terrarium : basé sur la scène d'ouverture de la mission Virtuous Mission, comprenant une figurine miniature de Naked Snake et un tronc d'arbre avec un sac suspendu.

: basé sur la scène d'ouverture de la mission Virtuous Mission, comprenant une figurine miniature de Naked Snake et un tronc d'arbre avec un sac suspendu. Badge d'identification factice : réplique du badge utilisé par Naked Snake pour infiltrer Groznyj Grad Northeast en tant que scientifique.

: réplique du badge utilisé par Naked Snake pour infiltrer Groznyj Grad Northeast en tant que scientifique. Patch de haute qualité : montrant l'appartenance à la légendaire FOX UNIT.

: montrant l'appartenance à la légendaire FOX UNIT. Patch en caoutchouc unique : commemorant le saut en parachute HALO historique de Naked Snake.

: commemorant le saut en parachute HALO historique de Naked Snake. Boîtier de jeu rétro en métal : utilisant l'artwork original de METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER​.





Hélas, cette version ne semble pas disponible pour le moment en Europe. Les joueurs devront alors se rabattre sur la version Deluxe à 99 dollars (euros ?), qui est moins complète en contenu, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Metal Gear Solid: Snake Eater sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC via Steam. Bien que la date de sortie n'ait pas encore été révélée, les fans peuvent déjà se préparer à découvrir cette réédition tant attendue.