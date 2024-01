Un nouveau chapitre s'annonce dans l'univers de MGS avec la sortie prochaine de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Cette nouvelle année commence donc sur les chapeaux de roues puisqu'on vient enfin d'avoir confirmation de ce que tout le monde attendait. Et il ne s'agit pas de rumeurs ou d'autres bruits de couloir, puisque c'est PlayStation qui en parle directement...

Metal Gear Solid Delta donne enfin des nouvelles

Ainsi, une récente vidéo publiée par PlayStation met en avant plusieurs jeux prévus pour 2024, parmi lesquels figure en bonne place Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ce titre est un remake tant attendu de MGS 3. Annoncé en 2023, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se présente comme une reproduction fidèle de l'opus original, enrichie toutefois de mécaniques de gameplay actualisés. Konami, le studio à l'origine du jeu, qualifie son gameplay d'"évolué" et révèle son développement sous Unreal Engine 5. Bien que la date de sortie reste indéterminée, le jeu sera accessible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. La vidéo de PlayStation met également en avant d'autres titres attendus en 2024, tels que Like a Dragon: Infinite Wealth, Final Fantasy 7: Rebirth, Dragon’s Dogma 2, et The Last of Us Part 2 Remastered.

Une autre bonne nouvelle ?

Récemment, Areajugones, un site espagnol connu pour ses leaks d'informations précises, a récemment révélé que Konami travaillerait depuis plusieurs années sur un remake de Metal Gear Solid. Ce projet deviendrait la priorité du studio après la sortie de Metal Gear Solid Delta. Areajugones a déjà prouvé sa fiabilité par le passé, notamment avec des informations anticipées sur le PlayStation Plus. Selon les informations, le remake serait exclusivement disponible sur les consoles de la génération actuelle, sans aucune mention d'une version pour Windows ou Xbox. Cependant, étant donné le succès des jeux Konami sur PC, il est difficile d'imaginer que l'entreprise délaisserait cette plateforme, surtout que MGS Delta lui même est prévu pour PlayStation, Xbox et Windows.

Toujours d'après le leak, le projet est considéré par Konami comme l'un de ses plus ambitieux pour les années à venir. Les fans de la série Metal Gear Solid peuvent donc s'attendre à une refonte complète et moderne du jeu original, tirant parti des dernières avancées technologiques en matière de graphismes et de son. Ce remake a le potentiel de redéfinir un classique pour une nouvelle génération de joueurs et de raviver l'enthousiasme des fans de longue date.

Pour Konami, l'enjeu est de taille. MGS est un jeu emblématique pour de nombreux joueurs. Et un échec du remake pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la réputation de l'éditeur.