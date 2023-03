La série Metal Gear Solid paraît au point mort depuis la sortie de Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain. Le spin-off Metal Gear Survive, sorti quelques années plus tard, marque un point de rupture entre une partie des fans de MGS et Konami. Hideo Kojima, cerveau à l'origine de la série est désormais à la tête de son propre studio, Konami se retrouve donc avec un joyau entre les mains... Mais peut-être sans trop savoir quoi en faire. Plutôt que de proposer de nouveaux jeux, la firme japonaise semble faire le choix de remettre au goût du jour les MGS d'antan. Un remake du premier Metal Gear Solid serait en préparation. Idem pour Metal Gear Solid 3. Les dernières rumeurs faisaient écho d'une annonce officielle du retour de Big Boss à l'E3. Mauvaise nouvelle, il faudra certainement prendre son mal en patience...

Le remake de Metal Gear Solid 3 finalement absent à l'E3

Il y a quelque temps, le média britannique VGC indiquait que Konami dévoilerait certainement Metal Gear Solid 3 Remake lors de l'E3, plus grand salon dédié au jeu vidéo du monde. Un remake développé par Virtuose Games, studio chinois spécialisé dans les portages. Malheureusement, Konami aurait revu ses plans depuis... toujours selon VGC. Sur Twitter, le rédacteur en chef du site, Andy Robinson, dévoile les dernières informations en sa possession.

Le remake de MGS3 est maintenant un titre prévu en 2024 et il y a toujours des discussions autour de rééditions de jeux MGS. La fenêtre de l'E3 était leur plan marketing, la dernière fois que j'en ai entendu parler.

Une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient retrouver rapidement Big Boss en Russie. Bien sûr, il convient quand même de prendre les propos d'Andy Robinson avec des pincettes.

MGS 3, un jeu culte à plus d'un titre

Pour rappel, Metal Gear Solid 3 : Snake Eater vous place aux commandes de Naked Snake. Le disciple de The Boss se retrouve en terres russes pour secourir le Dr. Sokolov, un spécialiste de l'armement nucléaire. Comme dans chaque épisode principal de MGS, ce ne sera pas aussi simple. Retournement de situations, palanquée de personnages cultes et combats de boss inoubliables sont au menu dans MGS 3. Cet opus introduit aussi un système d'endurance. Snake doit chasser et récupérer des provisions pour maintenir cette jauge proche du maximum et ainsi rester en pleine possession de ses capacités. Il faut également soigner chacune de ses blessures (par balle, brûlure ou encore maladies) avec un traitement approprié.

Metal Gear Solid 3, sorti en 2004, ferait donc son retour en remake 20 ans après sa sortie si les propos d'Andy Robinson viennent à se confirmer. Non, la mode des remakes ne devrait pas s'essouffler de si tôt. Pour le plus grand bonheur des uns et le malheur des autres.