Initialement sorti en 2004, Metal Gear Solid 3 Snake Eater est l’un des épisodes les plus appréciés et les plus marquants de la célèbre licence. Récemment, Konami a décidé de repartir de zéro avec sa franchise, ou presque, en remettant cet épisode culte au goût du jour. Près de 20 ans après sa sortie, Metal Gear Solid 3 reviendra prochainement sous le nom de Metal Gear Solid Delta avec une refonte intégrale, ou presque.

Un remake très attendu qui n'a pas vraiment le droit à l'erreur

Sublimer le jeu originel sans le dénaturer, le moderniser et ajouter quelques nouveautés. Voilà le travail de titan sur lequel Konami s’est lancé en toute connaissance de cause. Ça peut être une vraie réussite, on l’espère, mais aussi un vrai coupe-gorge. Non seulement la licence Metal Gear Solid a ses fans, mais c’est sans compter sur ceux qui ne jurent que par Kojima.

Et vu le passif entre la firme et le créateur de jeux vidéo, disons que le temps n’est pas au beau fixe.

Mais si l’on range ses a priori quelques minutes et que l’on se pose juste sur le travail abattu, ce Metal Gear Solid 3 Remake a de sérieux arguments en sa faveur. Même si l’on attendra d’avoir la bête entre les mains pour en juger, visuellement en tout cas, c’est prometteur.

Metal Gear Solid 3 Remake comparé à l'original, c'est très prometteur

Comme bien souvent, la chaîne ElAnalistaDeBits a fait un comparatif entre le jeu d’origine, et ce que l’on a déjà pu voir du remake. Inutile de dire que ça a changé, beaucoup changé depuis. Il faut dire que le jeu originel a tout de même 20 ans, ça remonte.

Quoi qu’il en soit, même si les technologies ont évolué, la patte artistique semble presque intacte, à quelques choix de couleurs près. Snake est plus beau que jamais, bien plus détaillé qu’auparavant au même titre que les animations qui sont aussi plus nombreuses. L’environnement gagne bien évidemment en détail mais les couleurs semblent plus froides qu’auparavant (des filtres graphiques seront disponibles). On notera par ailleurs que les développeurs ont repris certaines idées telles qu’elles, comme le choix de la caméra immersive lorsque l’on se déplace allongé dans l’herbe par exemple. Quelques nouveautés seront aussi de la partie comme de nouveaux mouvements ou une gestion des blessures différente.

Metal Gear Solid Delta n’a pas encore de date de sortie définitive, mais le jeu arrivera prochainement sur PS5, Xbox Series et PC.