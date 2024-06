Même si Metal Gear Solid 3 Remake n'a pas de date de sortie, il est attendu pour cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et dévoile davantage ses différences par rapport à l'original.

Microsoft et Konami se sont associés pour reparler de Metal Gear Solid 3 Remake au Xbox Showcase 2024. Une nouvelle bande annonce a ainsi été diffusée pour voir, sans surprise, le gouffre technique qui sépare cette version de l'originale sortie en 2004. Le résultat semble digne d'un jeu de la génération actuelle, en particulier au niveau des visages très réalistes. Le character design a cependant divisé et certains ont du mal à se faire à la tête de The Boss par exemple. Comme annoncé auparavant, il y aura d'autres changements.

Certains changements de Metal Gear Solid 3 Remake présentés

Metal Gear Solid 3 Remake sera plus proche de Shadow of the Colossus (PS4) que de Resident Evil 4 Remake. Les changements seront avant tout d'ordre visuel et sonore, même s'il y aura de nouvelles animations inspirées par MGS 5 : The Phantom Pain. Le jeu tourne sous Unreal Engine 5 et aura plusieurs options audio, comme le son 7.1. De quoi peut-être entendre le moindre bruit de la nature, le moindre cri ou gémissement d'un animal de la jungle.

De base, le titre s'éloignera grandement de la version de 2004 avec une direction artistique plus froide et pas du tout autant marquée. Un choix qui a déplu, mais l'éditeur a promis une solution : des filtres graphiques. Le filtre « Legacy » respectera davantage la DA de Metal Gear Solid 3 (2004). Les images ci-dessous tendent à le prouver, mais il faudra voir le comportement de tous ces filtres en mouvement, durant les phases de gameplay et les cinématiques.







Crédits : Konami.

Dans les changements apportés à Metal Gear Solid 3 Remake, le producteur Noriaki Okamura a fait un point sur le système de camouflages qui est la grande spécificité de cet épisode. Pour se cacher, Naked Snake peut en effet revêtir des vêtements proches du décor et des peintures faciales pour s'infiltrer en « toute » discrétion. Et ce sera bien souple qu'avant. Terminé les allers-retours dans les menus, ici, on peut appuyer sur L1 ou R1 pour naviguer entre les deux onglets « Uniforme » et « Visage ». Chaque camouflage a également une description. Enfin, si vous voulez jouer la carte à fond de la nostalgie, l'écran d'accueil animé de MGS3 PS2 pourra être sélectionné.