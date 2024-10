Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, le remake tant attendu du classique culte, s'apprête à offrir aux joueurs une expérience modernisée tout en préservant l'essence du jeu original. En plus des améliorations graphiques, une nouveauté majeure fait son apparition : le choix entre deux styles de caméra. Ce choix influencera directement la façon de jouer, mais aussi le niveau de difficulté.

Deux Styles de Caméra pour Metal Gear Solid 3 Remake

On le sait, le remake introduit deux options de caméra distinctes. Le New Style propose une vue à la troisième personne, inspirée de la version Subsistence de Metal Gear Solid 3. Ce mode place la caméra juste derrière l'épaule de Snake, offrant un champ de vision plus large et permettant de se déplacer tout en tirant. Cette nouvelle perspective rend les déplacements plus fluides et donne aux joueurs une meilleure visibilité des environs.

En revanche, le Legacy Style reprend la caméra fixe du jeu original de 2004. Ce mode est destiné aux puristes et à ceux qui veulent revivre l’expérience d’origine avec une vue plus limitée, nécessitant une approche plus stratégique.

L'Impact du choix de caméra sur la difficulté

Ce que l'on peut apprendre de nouveau c'est que le choix de la caméra ne se limite pas à une simple question de perspective. Il impacte directement la difficulté du jeu. Le New Style, avec sa vue élargie et la possibilité de tirer en se déplaçant, rend le jeu plus accessible. Cela facilite la gestion des ennemis et des environnements. Toutefois, les développeurs ont rapidement constaté que cela rendait le jeu trop facile par rapport à l'original.

Pour éviter de déséquilibrer l'expérience, ils ont décidé de séparer les deux styles de jeu. Yuji Korekado, producteur créatif, a expliqué que permettre de changer entre les deux modes durant une même partie aurait rendu le Legacy Style beaucoup trop difficile en comparaison. C'est pourquoi les joueurs devront choisir leur style de caméra dès le début.

Le Legacy Style est idéal pour les nostalgiques. Avec sa caméra fixe, il offre une difficulté plus proche de celle de 2004. Les joueurs devront être plus prudents, planifier leurs mouvements et faire attention aux angles morts. C'est un défi qui plaira à ceux qui veulent revivre l’intensité et la complexité du jeu d'origine.

Source : famitsu