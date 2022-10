Une annonce consécutive de Silent Hill 2 Remake et de Metal Gear Solid 3 Remake, certains en rêvent sans doute et ça va peut-être se produire.

Metal Gear Solid 3 Remake, une rumeur qui se renforce

Pour l'instant, les rumeurs stipulant que Konami est prêt à relancer des franchises cultes ont l'air plutôt solides, comme souvent avec nos confrères de VGC à l'origine de ces bruits de couloir. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à une autre série emblématique, MGS, avec Metal Gear Solid 3 Remake. Car sans le vouloir, un développeur pourrait avoir confirmé le projet (oui, encore).

Dans une vidéo du studio Virtous Montréal où les développeurs racontent leur expérience, une séquence avec le concept artist Louis-Alex Boismenu a particulièrement fait parler. Et pour cause, sur le côté droit de l'écran, derrière sa tablette graphique, on voit très clairement le gros pavé The Art of Metal Gear Solid I-IV. Cet indice confirmerait que le studio est bien derrière le projet et qu'il scruterait scrupuleusement les artworks de Yoji Shinkawa.

Le retour de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater se ferait bien sous la forme d'un remake avec une « production artistique de niveau AAA ». Le jeu arriverait sur plusieurs plateformes, qu'on imagine être la PS5, les Xbox Series X|S et le PC, et serait compatible 4K. Dernier détail d'ordre technique, le titre aurait des environnements destructibles.

Maintenant, la question est de savoir si Konami fera une annonce en 2022, par exemple aux Game Awards, ou si l'éditeur préfèrera attendre l'année prochaine.