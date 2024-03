Selon PlayStation, Metal Gear Solid 3 Remake sera bien disponible cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Konami est nettement plus évasif sur la question, mais l'on pourrait avoir des nouvelles incessamment sous peu. Dans une récente vidéo promotionnelle pour Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, l'éditeur donne rendez-vous aux joueuses et joueurs. « La prochaine fois, nous parlerons du remake épique et tant attendu du jeu que de nombreux fans considèrent comme le meilleur de la franchise » déclare David Hayter. L'acteur de Solid Snake et Big Boss qui a été rappelé par la firme japonaise pour discuter de l'héritage de la licence culte d'Hideo Kojima.

Un nouveau changement dévoilé pour Metal Gear Solid 3 Remake

La dernière fois que l'on a vu Metal Gear Solid 3 Remake, c'était pour une bande annonce « in engine » afin d'exposer les possibilités graphiques du moteur et donner un avant-goût des changements. Et comme attendu, toutes les modifications entraperçues de gameplay ou d'ordre esthétique sont très loin d'avoir fait l'unanimité. À commencer par les visuels qui font l'impasse sur la direction artistique originale, pour quelque chose de plus froid et impersonnel. On a ainsi plus l'impression d'avoir une démo Unreal Engine 5.

Les développeurs Virtuos Games, qui épaulent des grosses productions - comme Horizon Forbidden West - en produisant des assets, se sont également débarrassés du menu titre original de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. L'animation évolutive très classe de Big Boss en train d'affronter un soldat en CQC n'existe plus. De même que la musique qui l'accompagnait d'ailleurs. À la place, on a un menu animé plus désincarné avec un bout de la forêt de Sokrovenno. Un changement, certes plus mineur que d'autres éléments, mais qui déçoit déjà certains fans.

Cet extrait officiel qui circule depuis quelques heures a été repris par David Hayter. Un scénariste d'Hollywood qui a acquis sa popularité grâce à la saga d'Hideo Kojima. Et visiblement, Konami l'a autorisé à prendre la manette pour jouer à Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avant un premier débriefing qui aura lieu lors l'épisode 2 de la série de vidéos « Legacy Series ». Selon lui, c'est « spectaculaire », du moins toute l'introduction.

« S'il vous plaît, ne le dites à personne. Mais j'ai joué à la séquence d'ouverture de Metal Gear Solid Delta, jusqu'au pont, l'autre jour. Et c'était spectaculaire » fait-il savoir sur son compte X. La communication est bien rôdée et lancée, de quoi confirmer à demi-mot la sortie en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC ? La balle est dans le camp de l'éditeur japonais.