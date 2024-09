Avec un premier teaser alléchant, MGS Delta est très attendu des fans. De fait, ce remake de Metal Gear Solid 3 marquera le retour d'un des opus les plus marquants de la licence. Malgré l'absence d'Hideo Kojima sur le projet, celui-ci est gardé à l'œil par les fans. Déjà impressionnant visuellement, il a toutefois intérêt à ne pas se louper en matière de gameplay. Mais, tout ça, on ne pourra s'en rendre véritablement compte qu'à la sortie. Et, d'après les dernières informations, il pourrait bientôt y avoir de bonne nouvelle la concernant.

Metal Gear Solid 3 Remake bientôt dans nos mains ?

La semaine dernière, les équipes de Konami ont tenu à s'adresser à leur communauté. Dans le podcast officiel “Metal Gear - Production Hotline”, elles ont pu donner des nouvelles de l'avancement de MGS 3 Remake. Comme on pouvait s'y attendre, le studio n'a pas souhaité communiquer de date de sortie dans l'immédiat. Une telle annonce devrait plutôt advenir dans un événement officiel.

Toutefois, il rapporte tout de même une très bonne nouvelle. Noriaki Okamura, le producteur, a déclaré qu' « [ils] n'en [sont] pas encore au stade où [ils peuvent] dire avec certitude quand le jeu sortira ». Pour autant, il donne une précision qui donne espoir pour une annonce prochaine. De fait, « du début à la fin, tout le jeu est déjà jouable ». Il ne faudra donc pas attendre des années avant de poser les mains sur Metal Gear Solid 3 Remake. Voilà une très bonne nouvelle !

N'allons pas trop vite en besogne. Si Delta est jouable de bout en bout, cela ne signifie pas qu'il soit terminé. Nous ne savons pas encore ce qu'il reste à faire. Mais, les équipes planchent encore certainement sur les effets spéciaux, des réglages divers, sans compter sur le doublage international qui advient généralement en toute fin de production.

Toujours est-il que ces déclarations donnent bon espoir d'entendre parler de Metal Gear Solid 3 Remake prochainement. Les plus optimistes d'entre nous croiseront donc les doigts pour le voir lors du prochain State of Play, qui serait apparemment imminent. On pourrait également l'apercevoir durant le Tokyo Game Show ce mois-ci. Mais, cela semble précoce pour avoir du nouveau. Espérons au moins que Konami communiquera plus concrètement dessus cette année, pourquoi pas lors des Game Awards en décembre 2024.