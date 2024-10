Metal Gear Solid 3 Remake a récemment dévoilé de nouveaux extraits où l'on voit certains personnages pour la première fois avec leur design révisé. Et comme on a pu le souligner lors de notre preview, il y a du relativement bon et du moins bon, et les avis sont donc partagés. Même si le jeu n'a pas encore de date de sortie, Konami a également permis aux visiteurs du Tokyo Game Show 2024 d'essayer MGS Delta avec une version qui semble identique à celle qu'on a pu prendre en main il y a quelques semaines. Une approche qui permettra à l'éditeur de recueillir des retours supplémentaires pour ajuster à la volée certaines choses, et pour décider de l'avenir de la saga. Du lourd en préparation ?

D'autres remakes ou nouveaux jeux Metal Gear ?

On est à quelques jours du lancement de Silent Hill 2 Remake, tandis que la sortie de Metal Gear Solid Delta est encore incertaine. Ce ne sera pas disponible cette année de toute évidence, comme on a déjà pu le constater lors de la preview, et Konami n'a pas communiqué sur une fenêtre de lancement pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait arriver courant 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Et après, c'est quoi la suite ? Y'aura t-il un remake de Metal Gear Solid 1 comme le veut une très vieille rumeur ? Peut-être, mais à la vue de la déclaration du producteur Noriaki Okamura, ce projet n'existe vraiment pas pour le moment.

Interrogé par Famitsu sur l'hypothèse de nouveaux remakes après Metal Gear Solid Delta, Okamura-san a répondu que ça demanderait plus de réflexion et surtout plus de travail. « Je pense que nous devrions y réfléchir une fois notre travail achevé sur celui-ci. Par exemple, si nous devions faire de nouveaux remakes de Metal Gear Solid ou Metal Gear 1 & 2, il y aurait obligatoirement des aspects qui ne fonctionneraient pas avec la même méthodologie que Delta. Y compris la refonte du level design. Ainsi de nombreuses parties devraient être refaites ». Dans les faits, Noriaki Okamura a raison, surtout si les équipes cherchent à implémenter des mécaniques plus récentes. Mais certains rétorqueront que cela aurait pu être fait avec Metal Gear Solid 3 Remake également, ce qui n'est pas le cas pour rappel.

Ce qui compliquerait de nouveaux remakes selon lui, c'est aussi le fait que le nombre de membres de l'équipe originale de Metal Gear a fondu comme neige au soleil après l'éviction d'Hideo Kojima de chez Konami. Dès lors, l'avenir de la franchise pourrait davantage reposer sur des nouveaux jeux. « Le nombre de membres de l'équipe originale qui ont travaillé sur les jeux a considérablement diminué. Avant que quiconque ne parte, nous devons tracer un chemin pour préserver la saga Metal Gear pour les 10, 50 prochaines années ». MGS3 pourrait donc n'être que le début du retour de la série...

Source : Famitsu.