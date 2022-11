Alors qu'Hideo Kojima a laissé la saga Metal Gear derrière lui depuis plus de sept ans maintenant, certains fans ne lâchent rien et veulent un nouveau jeu du créateur.

Hideo Kojima a fait ses adieux à la franchise qui l'a fait connaître avec la sortie de MGS 5 : The Phantom Pain. Et malgré son éviction de Konami, certains joueurs ne comprennent pas et lui envoient des demandes quotidiennes pour un nouveau Metal Gear mais pas que...

Hideo Kojima ne refera pas de jeux Metal Gear

En plus de la tonne d'offres pour racheter son studio, Hideo Kojima reçoit continuellement des messages pour développer de nouveaux jeux MGS, PT, Botkai ou Zone of the Enders. Des franchises qui sont toutes associées à Konami, alors qu'il n'est plus chez l'éditeur japonais depuis des années.

Il a donc répondu à ces demandes durant son dernier numéro du podcast Brain Structure :

Tous les jours, je reçois des messages du monde entier me disant « Faites un nouveau Metal Gear, P.T, Botkai ou Zone of the Enders ». Je prends cela de manière positive, mais en tant qu'adulte, tout le monde doit savoir que ça n'arrivera pas, non ? Mais ils continuent quand même à m'envoyer des demandes de ce genre. Je suppose qu'on ne peut rien y faire. De nos jours, leurs mots me parviennent directement.

Lorsqu'il a justifié à nouveau sa volonté d'être indépendant, Hideo Kojima a aussi rappelé que c'était dans un but d'avoir une liberté créative totale, de faire ce qu'il voulait. Ce qui ne correspond pas avec l'idée de revenir à de vieilles licences, dont une pour laquelle il a consacré quasiment trente ans de sa vie. De l'autre côté, au moment de l'anniversaire d'un jeux MGS, il n'hésite pas à se remémorer le bon vieux temps !

