Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 est sorti avec pas mal de défauts qui sont plus ou moins corrigés au fur et à mesure. Enfin pour une partie des joueurs seulement...

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 n'est pas la compilation ultime espérée par les fans. Entre l'absence de 4K, de 60fps sur Nintendo Switch ou des bugs visuels non corrigés par rapport à la HD Collection, les défauts sont nombreux. Des portages sans effort, mais malheureusement, c'est le seul moyen d'accéder aux pépites d'Hideo Kojima sur des supports récents. Mais certains se retroussent les manches pour apporter de plus en plus d'améliorations.

De nouvelles améliorations pour Metal Gear Solid Master Collection

Au-delà d'être la deuxième sortie sans son créateur original, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 a surtout essuyé des polémiques pour ce qu'elle est. Une compilation certes assez remplie, mais avec de nombreux manquements, notamment au niveau de la technique. Beaucoup n'ont par exemple pas accepté l'absence de 4K, d'où un mod dédié sur PC. Un pansement de fortune qui n'est cependant pas optimal à cause de bugs visuels qu'il peut procurer.

En début de mois, un mod MGSHDFix a aussi été publié pour offrir encore plus d'options graphiques à Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Le hic, c'est que ce n'est accessible qu'aux PCistes. Une fois récupéré et installé, ce mod permet d'appliquer une résolution personnalisée ou de jouer sur un écran ultrawide. Un réglage « expérimental » redimensionne aussi MGS 2 et MGS 3, ainsi que leur HUD respectif, en 16:9. Mais comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, le résultat n'est évidemment pas naturel puisque les jeux ne sont pas pensés pour être affichés comme cela.

Le mod MGSHDFix corrige le format de l'image pour le gameplay et les cinématiques, et ajoute aussi un mode fenêtré sans bordure ou encore des paramètres pour l'anti-aliasing. Grâce à lui, les PCistes peuvent également augmenter la limite de la taille des textures de certains jeux de Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Cela concerne MG 1, MG 2 et MGS 3. Enfin, il est possible de changer le curseur de la souris ou la sensibilité (option réservée à MGS3), ou de passer les logos sur Metal Gear Solid 2 et son successeur.

Crédits : Lyall via NexusMods.

MGS 3 Remake fait déjà polémique

Des améliorations prévues sur consoles ? Aucune information à l'heure actuelle. Et même avec des mises à jour, cela paraît impossible que certains choses, non corrigées de base, le soient avec des patchs. Une solution ? Ressortir de vieilles machines, mais vous perdrez alors la HD et autres. À vous de décider ce que vous êtes prêts à sacrifier. De son côté, Metal Gear Solid 3 Remake fait polémique avant sa sortie. Le trailer de gameplay de MGS Delta Snake Eater a déçu. Pour quelles raisons ? L'abandon de la direction artistique si particulière a été remise en cause dès les premières images. Le redesign du visage de Big Boss n'est pas non plus étranger aux critiques, tout comme la réutilisation des animations de Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain.

Est-ce que d'autres nouveautés viendront perturber MGS 3 Remake au point de « refaire une MGS Twin Snakes » ? À l'époque, le jeu Gamecube avait été pointé du doigt pour l'introduction de mécaniques de MGS 2 dans MGS 1, avec pour conséquence de casser le game design d'Hideo Kojima.