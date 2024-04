Enfin, la très ambitieuse suite du jeu de stratégie Men of War 2 se voit attribuer une date de sortie, pour le plus grand plaisir des joueurs. Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter.

Le 15 mai 2024 marquera une date importante pour les amateurs de jeux de stratégie. Avec le lancement de Men of War 2, exclusivement sur PC via Steam et Epic Games.. Ce titre, développé par le studio ukrainien Best Way et publié par Fulqrum Publishing, est particulièrement attendu par la communauté des gamers. Il s'agit du dernier opus de la série Men of War. Connue pour son approche détaillée de la stratégie militaire et son gameplay immersif. Bien loin d'un Company of Heroes 3.

Men of War 2 au coeur de la Seconde Guerre Mondiale

Cette sortie coïncide avec le dixième anniversaire de Men of War: Assault Squad 2, marquant une décennie de succès et d'évolutions dans la série. Men of War 2 promet de célébrer cet héritage en repoussant les limites du genre RTS . Les fans de longue date ainsi que les nouveaux joueurs sont invités à découvrir une expérience de jeu enrichie et améliorée. Comme on peut s'en douter.

L'équipe de Best Way a mis à profit les retours des joueurs obtenus lors de tests publics réalisés l'année précédente pour peaufiner chaque aspect du jeu. Cela se manifeste à travers des améliorations techniques, des corrections de bugs et des ajustements de gameplay qui visent à optimiser la performance et la qualité audiovisuelle du jeu.

Men of War 2 invite les joueurs à commander leurs troupes et à conquérir le champ de bataille à travers des scénarios de guerre réalistes et des batailles stratégiques. Le tout en pleine Seconde Guerre Mondiale, comme vous pouvez le voir dans la bande annonce ci-dessus. On retrouve toujours les Alliés, l'URSS et l'Axe (l'Allemagne mais pas le Japon). De plus, le jeu est évidemment bien plus beau et surtout beaucoup plus complet. Avec davantage d'unités et de nouvelles possibilités.

Comme toujours, les joueurs prennent le contrôle direct d'unités individuelles ou de groupes d'unités, y compris des infanteries, des véhicules blindés et de l'artillerie. Le jeu met un accent particulier sur la microgestion, où la position, la couverture et l'orientation des unités peuvent déterminer l'issue d'un affrontement. La commande des troupes nécessite une attention constante, car le terrain, l'angle d'attaque, et la visibilité influencent directement l'efficacité au combat. Bref, aussi tactique que stratégique...