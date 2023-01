Après le remue-ménage occasionné sur la toile, suite aux dernières déclarations de Laurent Fisher, concernant la geekerie et l'otakuïsme dont feraient preuve certains joueurs Wii qui veulent plus de mémoire sur cette console, le Directeur Marketing Europe de Nintendo, a tenu à exprimer ses regrets. Des regrets sous forme de communiqué, envoyé au site videogaming247, qui disait en substance, cela :

J'ai un énorme respect pour ceux qui, comme moi, partagent une passion commune pour Nintendo et je tiens à préciser que je n'utiliserai jamais ni n'ai utilisé cette terminologie dans le seul but d'être offensant. Je regrette que ce malentendu ait créé une si grande incompréhension et une certaine déception au sein de la communauté.

Allez, excuses acceptées, hein Julo !