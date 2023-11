Le MCU pourrait bientôt intégrer cette star de The Walking Dead dans le rôle d'un grand méchant Marvel, de quoi susciter l'excitation de tous, d'autant plus qu'il s'agit d'un acteur très apprécié.

Le créateur de Invincible, Robert Kirkman, a récemment laissé entendre que Steven Yeun incarnerait le personnage de Sentry dans le film "Thunderbolts" de l'Univers Cinématographique Marvel. Cette information provient d'une discussion entre Kirkman et Yeun à propos de l'essayage du costume de Sentry, au cours de laquelle Yeun a plaisanté sur le fait qu'il ne joue que des super-héros vêtus de jaune et de bleu, rappelant ainsi son rôle précédent dans Invincible.

Une star de Walking Dead chez Marvel

Thunderbolts est un des prochains grands films du MCU et marquera l'apparition de l'équipe moralement ambiguë sur grand écran. Le film est souvent comparé à la "Suicide Squad" de Marvel, avec des personnages tels que Yelena Belova en tant que nouvelle Black Widow et Bucky Barnes.

Steven Yeun, qui a rejoint le casting en février 2023, est pressenti pour jouer le rôle de Robert Reynolds alias Sentry. Un personnage puissant de Marvel qui serait le principal antagoniste du film. Lors d'une apparition sur le show YouTube de David Finch, Kirkman a mentionné que Yeun lui avait parlé de son essayage pour le costume de Sentry.

Yeun est principalement connu pour son rôle de Glenn Rhee dans The Walking Dead, une autre série majeure de Kirkman. Sa performance dans cette série culte lui a valu une grande popularité. Plus tard on a pu le retrouver dans de nombreux films dont notamment Nope.

Mi-chasseur de zombie mi-super héros

En dehors de The Walking Dead, Yeun a déjà une expérience dans le genre des super-héros, prêtant sa voix au personnage de Mark Grayson dans l'adaptation animée d'Invincible sur Amazon Prime. Jusqu'à présent, ni Yeun ni Marvel Studios n'ont officiellement commenté ces déclarations sur Sentry. Le temps nous dira comment le MCU abordera le personnage de Sentry, mais son introduction dans Thunderbolts promet d'être très intéressante.

Sentry est un super-héros extrêmement puissant, souvent comparé à Superman en termes de capacités. ll possède une force immense, la capacité de manipuler la lumière, l'immortalité, et une résistance psychique. Il peut également se déplacer à une vitesse incroyable et a un facteur de guérison très avancé.