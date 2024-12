Max met le paquet pour la fin d’année et bombarde son catalogue avec une quantité assez folle de film et programmes pour les fêtes de fin d’année. Cette semaine encore, c’est un déluge de gros film du genre qui débarque en avalanche sur la plateforme. Petits et grands devraient assurément trouver leur bonheur sur Max cette semaine et plus globalement, tout le mois.

Tous les films Max de la semaine du 9 au 15 décembre 2024

Les blockbusters, comme Godzilla vs Kong, sont déjà en ligne depuis des jours sur Max, d’autres viendront, comme Barbie la semaine prochaine, mais pour l’heure, c’est le moment des films pour les fêtes de fin d’année, histoire de ravir petits et grands. Dans les prochains jours, plusieurs films d’animation renommés feront leur entrée remarquée. On pense notamment aux deux films Shaun le mouton, hilarant et bien fichu, mais aussi et surtout, Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou. Une saga archi culte pour les fans, et un excellent métrage, tout simplement. Enfin, la semaine se terminera sur une comédie romantique absolument culte, Coup de Foudre à Notting Hill avec Hugh Grant et Julia Roberts.

11/12 Le Pôle Express Capitaine Superslip

13/12 Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou Shaun le Mouton, le film Shaun le Mouton : La Ferme Contre-Attaque

15/12 L'Astronaute Coup de foudre à Notting Hill



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 décembre 2024

Côté série, Max est un peu plus sage, mais nous propose tout de même l’intégrale de The Convict, une série policière renommée et toujours en cours d’ailleurs qui nous fait suivre une juge connue pour être plutôt expéditive. Ensuite c’est la saison 2 de Bookie, série d’actions comique avec Sebastian Maniscalco, Omar J Dorsey ou encore Jorge Garcia. Malheureusement, c'est a peu de chose près tout ce qu'il y a , sauf si vous êtes abonnés à l'extension EuroSport, auquel cas plusieurs programmes sportifs sont également prévus cette semaine.

10/12 The Convict - saisons 1 à 4

13/12 Bookie - saison 2



Source : MAx