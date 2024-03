L'avenir s'annonce radieux pour les remakes de Max Payne 1 et 2 et ça, c'est Remedy Entertainment en personne qui nous le garantit. Pour cause, ils vont avoir droit à un traitement similaire à celui d'Alan Wake 2.

Les remakes / remasters sont en vogue depuis bien longtemps, et on en attend encore dans les années à venir. Dans la liste, on retrouve les refontes de deux titres : Max Payne 1 & 2. Si vous n'avez jamais connu ces TPS et leur célèbre mécanique du bullet time, ce sera le moment parfait pour s'y mettre. Mais bon, on ne sait pas trop où en est le chantier de ce projet. Du moins, c'était le cas avant l'intervention de Remedy qui a fait une déclaration pour le moins encourageante.

Le remake de Max Payne 1 & 2 vont avoir un budget conséquent

Dans un nouveau rapport financier, le studio a révélé qu'il a pu allouer un budget élevé pour le développement du remake de Max Payne 1 & 2. Si on le sait, c'est parce qu'il est décrit comme étant « similaire à celui d'Alan Wake 2 », le dernier-né de la firme. Autant dire que ça promet deux belles refontes. Bien évidemment, l'idée n'est pas de comparer ces franchises. Mais c'est un soulagement de voir que les choses ne vont pas être faites à moitié. Ces jeux, dont la renommée n'est plus à prouver, vont être retapés comme il se doit.

Le rapport indique également que les développeurs ont fait « des progrès considérables au cours de l'année ». Pour le moment, on n'en saura pas plus, même s'il est inscrit que le remake de Max Payne 1 & 2 devrait « avancer dans les prochaines phases de développement durant la première moitié de 2024 ». En bref, ça veut dire qu'on n'aura pas une date de sortie d'ici demain, ou même une bande-annonce, mais ça avance bien. Le principal, c'est le résultat, et on attendra le temps qu'il faudra. Même si ça pourrait être long au vu de tout ce que le studio a sur le feu.

Eh oui, après Alan Wake 2, Remedy ne se contente pas de plancher sur Max Payne 1 & 2 Remake. L'année dernière, un communiqué destiné aux investisseurs révélait des détails sur quatre nouveaux titres dans les tuyaux. Parmi eux, Control 2 qui est en phase de concept, mais également Condor et Codename Vanguard. Tout ça, c'est du boulot, même si on nous a déjà dit que le remake bénéficiait d'une excellente organisation, et d'une vision claire du style et de l’envergure du jeu. On verra bien ce que le futur nous réserve, mais actuellement, pas besoin de s'inquiéter.