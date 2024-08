On ne l'avait pas vu venir, mais Remedy Entertainment va revisiter une licence archi culte avec Max Payne 1 & 2 Remake. Si « Remake » n'est pas au pluriel, c'est parce que le studio a pris une autre voie que celle de refaire les deux épisodes dans leur intégralité. Au lieu de ça, ces aventures seront réunies au sein d'un seul et même titre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Les développeurs vont sortir le grand jeu, et pour l'instant, les choses progressent très bien.

Encore des nouvelles de Max Payne 1 & 2 Remake

Après l'excellent Control, qui s'est doté d'extension, et Alan Wake 2, Remedy Entertainment a d'autres projets dans les cartons. Et l'un des plus attendus, parmi tous les softs en développement, c'est clairement le remake des deux premiers jeux Max Payne. Un retour inattendu rendu possible grâce à l'aboutissement des négociations avec Rockstar Games (GTA), qui détient la franchise.

« Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de chaque membre chez Remedy, et nous savons que des millions de fans à travers le monde éprouvent la même chose. Nous sommes extrêmement heureux de travailler à nouveau avec nos partenaires de Rockstar Games pour avoir la chance de faire revivre l'histoire, l'action, l'atmosphère des jeux originaux Max Payne aux joueurs, d'une manière inédite » a déclaré Tero Virtala, PDG de Remedy lors de l'annonce.

On n'a toujours aucune image, mais on sait en revanche que Max Payne 1 & 2 Remake aura un budget conséquent, dans la lignée des précédentes productions Remedy Entertainment. Depuis des mois, les finlandais clament que le jeu entrera en production cette année et c'est vrai. « Max Payne 1&2 Remake est passé de la phase de pré-production à l'étape de production. L'équipe a développé le jeu jusqu'à qu'il soit fonctionnel du début à la fin » annonce Remedy lors de son dernier bilan financier. Une très bonne nouvelle pour les jeux iconiques, malgré le fait que cette relecture aura une saveur différente en raison du décès de Jeffrey MacCaffrey, la voix du héros.

