Le studio Remedy Entertainment a récemment partagé d'importantes informations concernant ses futurs jeux, notamment Control 2 et le remake de Max Payne. Fort du succès retentissant d'Alan Wake 2, le studio finlandais semble prêt à relever de nouveaux défis.

Beaucoup de projets en route, Max Payne Remake en tête

Dans un communiqué destiné aux investisseurs, Remedy a révélé des détails sur quatre nouveaux titres actuellement en développement. Ainsi, Control 2 est en phase de concept, avec des ambitions élevées et des progrès notables tant dans la conception que dans le développement du jeu. Cette étape devrait se poursuivre pendant plusieurs trimestres, l'équipe mettant un point d’honneur à valider les éléments clés avant de passer à la prochaine phase et d’élargir l’équipe.

Concernant le remake de Max Payne 1&", le projet est maintenant prêt à entrer en production. L’équipe a visiblement une vision claire du style et de l’envergure du jeu, et peut se targuer d’une excellente organisation. C'est ce que l'on peut lire. La collaboration avec Rockstar Games, qui détient les droits de Max Payne et qui a développé le troisième opus de la série, ajoute à l’excitation autour du projet et promet de belles choses.

De nouvelles IP, dont un jeu service

Jusqu'à présent, peu d’informations étaient disponibles sur Condor et Codename Vanguard, deux autres titres en cours de développement chez Remedy. Condor, un jeu coopératif multijoueur, est passé de la phase de concept à celle de préparation à la production, fournissant à l’équipe de précieuses connaissances en matière de développement de jeux services. Bien que Remedy n'ait pas travaillé directement sur la partie service du jeu, son expérience avec CrossfireX, auquel il a contribué à la partie solo, a été une expérience d’apprentissage précieuse. Enfin, Codename Vanguard est actuellement en phase de définition d'étapes avec son partenaire éditorial, avec l’objectif de terminer la phase de concept d’ici la fin de l’année.

Sam Lake, le directeur de création chez Remedy, s’est exprimé récemment sur ces remakes lors d'une interview, confirmant la grande envergure du projet qui vise à remettre aux normes actuelles des jeux anciens et à les fusionner en un seul et même projet. Cependant, il est resté évasif sur son éventuel retour pour un nouveau jeu Max Payne.

Remedy Entertainment continue donc d’investir pleinement dans ses projets en cours tout en explorant de nouvelles opportunités. Le succès d'Alan Wake 2 aidant...