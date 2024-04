Remedy va bientôt être très occupé, notamment du côté de sa licence phare Max Payne, pour le plus grand plaisir des fans. C'est en tout cas ce que l'on retire d'un appel du studio à ses investisseurs.

Parmi les prochains jeux les plus surveillés du côté de Remedy, Max Payne Remake occupe une place de choix. C'est visiblement également le cas dans la chaîne de production du talentueux studio finlandais.

Max Payne se rappelle à notre bon souvenir

Annoncé pour la première fois en 2022, le remake de Max Payne 1&2 avait grandement excité les fans. Pour rappel, les deux titres originaux iconiques sont sortis respectivement en 2001 et 2003. Les excellentes nouvelles au sujet de cet important chantier pour Remedy n'ont fait que s'enchaîner depuis. Nous avons notamment appris récemment qu'ils disposeraient d'un budget conséquent.

C'est justement une affaire de budget qui nous permet d'en savoir un peu plus s'agissant du retour de Max Payne. D'après le premier appel trimestriel aux investisseurs de Remedy, le remake des deux premiers opus devrait entrer en pleine production dans la deuxième moitié de 2024. À noter toutefois que cela ne signifie pas qu'ils sortiront cette année. Mais leur attente ne devrait clairement pas être aussi longue qu'entre le second et le troisième épisode développé par Rockstar Games, sorti en 2012.

Les fans de la première heure pourront toutefois amèrement regretter l'absence d'une part emblématique des jeux originaux. James McCaffrey, qui a notamment prêté sa voix à Max Payne ou encore à Alex Casey dans Alan Wake 2 s'est malheureusement éteint fin 2023 à l'âge de 64 ans. Gageons que le directeur de Remedy, Sam Lake, qui a prêté son visage aux deux personnages, ne le fera pas dans le remake des deux jeux à venir sur PC, PS5 et Xbox Series.