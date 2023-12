Jeffrey McCaffrey, l'acteur américain de 64 ans, s'en est allé. S'il était connu pour son rôle de Jimmy Keefe dans la série Rescue Me, les joueurs le connaissaient plutôt pour son implication dans les productions Remedy Entertainment. La voix inouable de Max Payne, c'était lui.

L'acteur de Max Payne, Jeffrey McCaffrey, est mort

Triste jour pour les fans de Max Payne et des jeux Remedy. La voix iconique du flic de New York s'est éteinte à l'âge de 64 ans. On a en effet appris son décès par l'intermédiaire de l'un de ses proches, Kevin Dillon (Entourage), avant que ce ne soit confirmé officiellement. « Repose en paix Jeffrey McCaffrey. Nous avons été chanceux de te connaître. Mon meilleur ami, tu nous manqueras » a écrit Dillon sur Instagram. La nouvelle a ensuite été confirmée par TMZ, qui a annoncé que l'acteur est décédé des suites d'un cancer.

Jeffrey McCaffrey n'a pas été seulement la voix de ce personnages dans les jeux de Remedy. Il a fait également son grand retour en 2012 à l'occasion de Max Payne 3 développé par les équipes de Rockstar Games. Mais c'est bien le studio finlandais qui l'a mis en avant dans d'autres de leurs productions. Il était en effet Thomas Zane dans Alan Wake Alex Casey dans Alan Wake 2, ou encore le directeur Zachariah Trench de Control. D'après Kevin Dillon, Jeffrey McCaffrety luttait contre un cancer.

Sur la Toile, les fans pleurent la mort de celui qui restera à jamais Max Payne. « C'est quoi ce bordel ? Il était si jeune. Repose en paix »; « Horrible nouvelle »; « C'est incroyablement triste, repose en paix »; « Bordel, c'est tellement triste »; « Triste nouvelle, sa voix dans Alan Wake 2 était iconique »; « C'était un acteur et un doubleur formidable » peut-on lire sur les forums de ResetEra. Ce décès risque d'autant plus de marquer les fans qu'on aurait dû pouvoir le réentendre à l'occasion du remake de Max Payne 1 & 2.