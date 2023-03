Après Friday the 13th : The Video Games, l'adaptation bancale de la franchise gore Vendredi 13, qui donnait la possibilité aux joueurs d’incarner l’un des plus célèbres tueurs en série du cinéma, l’éditeur Gun Interactive revient avec une autre licence tout aussi sanglante. Cette fois, pas de Jason et son masque de hockey, mais Leatherface, sa tronçonneuse et son masque en peau humaine. En prime, ce cinglé a visiblement ramené toute sa famille.

Le jeu Massacre à la Tronçonneuse s'annonce ultra violent

Toujours avec l’optique de nous proposer un survival horror, multijoueur asymétrique, Gun Interactive a fait appel au studio Sumo Nottingham et les développeurs ont mis les petits plats dans les grands. Dans le prochain The Texas Chain Saw Massacre (Massacre à la Tronçonneuse chez nous), on pourra non seulement incarner le fameux tueur en série, comme dans Dead By Daylight, mais aussi toute sa famille de sauvages meurtriers. Le jeu opposera donc des tueurs à des survivants. À chaque partie, ces derniers devront quitter les lieux en remplissant quelques objectifs sur la route. Les tueurs autant à eux, devront attaquer et liquider les pauvres victimes. Et si l’on en croit la vidéo, ça s’annonce particulièrement violent.

Si le jeu n’a pas l’air de casser trois pattes à un canard visuellement, on doit admettre que les animations de mise à mort semblent être extrêmement violentes et sanglantes. C’est brutal, et le sang est versé par hectolitre. Ça devrait satisfaire les fans de la franchise vu d’ici.

Une date de sortie et une bêta pour Leatherface et sa famille

Pour ce qui est du gameplay en revanche, il faudra patienter encore un peu pour voir ce qu’il en est. Le jeu Massacre à la Tronçonneuse est daté au 18 août prochain sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Il arrivera d'ailleurs sur le Xbox Game Pass dès sa sortie.

Une phase de bêta est prévue sur PC le 25 mai et devrait déjà nous aider à prendre la température. Ce jeu Massacre à la Tronçonneuse promet déjà d’être fidèle aux premiers films de la franchise. Saga lancée dans les année 70 avec le film éponyme, la franchise aura eu par la suite tout un tas d'épisodes plus ou moins canoniques et des reboots à tout bout de champ. Le dernier film en date, sobrement appelé… Massacre à la Tronçonneuse, est disponible exclusivement sur Netflix.