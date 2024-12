En attendant Mass Effect 4, des vétérans présentent leur nouveau jeu sous l'égide d'un nouveau studio avec un trailer de gameplay, et le résultat promet du très lourd.

Après avoir travaillé sur la légendaire trilogie de Mass Effect, des vétérans ont quitté le vaisseau BioWare pour former un nouveau studio : Archetype Entertainment. Celui-ci compte également des vétérans de Naughty Dog ou encore 343 Industries, entre autres gros studios. Leur premier jeu, un RPG science-fiction baptisé Exodus, a récemment eu droit à un trailer de gameplay qui se montre particulièrement prometteur.

De Mass Effect à Exodus, il n'y a qu'un voyage

Après la déception qu'a été Mass Effect Andromeda, les fans en manque de leur dose de space opera ambitieux n'avaient plus que l'espoir que Mass Effect 4 soit à la hauteur d'une attente qui ne fait que s'éterniser depuis son annonce il y a trois ans. Entre-temps, voici venir un jeu qui pourrait bien correspondre à ce qu'ils recherchent. Et pour cause, celui-ci est développé notamment par des vétérans de la franchise spatiale de BioWare.

Exodus nous raconte l'histoire d'une humanité qui a fui une Terre en fin de vie, à la recherche d'un nouveau foyer dans la galaxie. Sur le chemin, elle a fait la rencontre d'espèces extraterrestres plus ou moins belliqueuses. Pour trouver sa voie parmi les étoiles, son seul espoir repose sur notre personnage, un Voyageur, que l'on pourra créer de toute pièce. Notre rôle est de récupérer des technologies des Céléstiens, le pire ennemi alien de l'espèce humaine. Pour cela, nous traverserons la galaxie à bord de notre propre vaisseau, en compagnie d'alliés humains comme aliens, avec des dialogues à choix multiples aux conséquences potentiellement cornéliennes, mais aussi une mécanique de dilation du temps pouvant totalement chambouler notre histoire et celle du monde qui nous entoure.

Sur le papier, cette proposition rappelle naturellement l'univers de Mass Effect. Exodus entend cependant proposer son propre univers space opera, avec une mise en scène de haute volée et un gameplay moderne. On peut d'ailleurs constater de tout cela grâce à la bande-annonce ci-dessous, qui se montre sur le papier particulièrement prometteuse. Patience est cependant de mise pour y jouer, puisqu'il ne dispose pas encore de date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series. Arrivera-t-il avant Mass Effect 4 ? Seul la dilation du temps nous le dira.

Source : Exodus sur YouTube