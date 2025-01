Développé par Archetype Entertainment, un jeune studio comptant de nombreux vétérans de Mass Effect, Exodus s'annonce comme un RPG spatial de haute volée. Après un récent trailer prometteur, les développeurs ont organisé une session Q&A pour répondre aux questions brûlantes des joueurs intrigués par le titre à venir. Nous avons ainsi pu en apprendre plus notamment s'agissant de ses grandes ambitions sur le plan narratif.

Un nouvel Exode pour les fans en manque de Mass Effect ?

À bien des égards, Exodus se présente définitivement comme un concurrent très sérieux à un Mass Effect 4 qui se fait cruellement désirer. Alors que BioWare n'a plus vraiment les faveurs des joueurs, le titre d'Archetype Entertainment pourrait même être le nouveau RPG spatial de référence. Ce notamment grâce à sa narration ambitieuse, portée notamment par les relations de notre personnage que nous pourrons créer de toute pièce avec ses compagnons.

À son cœur, Exodus va en effet proposer une mécanique unique de dilatation du temps. Nos voyages à travers la galaxie feront en effet passer le temps différemment selon les systèmes visités. Un saut pourra représenter pour nous quelques mois, mais en réalité plusieurs années voire décennies ailleurs. Ainsi, les compagnons que nous pourrons accueillir dans notre équipage pourront drastiquement vieillir si nos chemins se séparent. James Ohlen, directeur créatif d'Exodus, poste qu'il occupait également sur la licence Mass Effect, détaille cela dans la vidéo ci-dessous.

Les implications narratives de cette mécanique sont donc énormes dans l'évolution de notre personnage et son histoire. Cela permettrait donc sur le papier de proposer une aventure proprement unique à chaque joueur. D'un point de vue game design, cela risque cependant d'être un casse-tête pour les développeurs. Après leur remarquable travail sur la légendaire trilogie Mass Effect, on serait cependant enclins à leur faire confiance. Il faudra cependant patienter encore un moment avant de voir le résultat de nos propres yeux. Vu son état d'avancement, le titre devrait cela dit sortir bien avant un certain Mass Effect 4, même si BioWare est récemment passé à la vitesse supérieure sur celui-ci maintenant que Dragon Age: The Veilguard est sorti.

Source : Exodus sur YouTube