De nombreux anciens éléments de BioWare, qui sont partis de leur plein gré ou ont été touchés par les licenciements, ont fondé leur propre studio. Malheureusement, deux nouveaux jeux distincts sont annulés ou presque, dont celui du créateur de Mass Effect Casey Hudson. D'un autre côté, Exodus, qui a été annoncé aux Game Awards 2023, continue son développement avec plus de sérénité et fait de très belles promesses aux joueurs. Si vous avez aimé Interstellar, ou que vous êtes friands des concepts de science-fiction, ça devrait vous plaire.

Des vétérans de Mass Effect de retour en force avec Exodus

Exodus est donc le prochain jeu de vétérans de la franchise Mass Effect. À la non surprise générale, il s'agit encore d'un titre de SF qui raconte l'histoire d'une humanité qui a quitté la Terre pour trouver un nouveau foyer avant qu'il ne soit trop tard. Le Voyageur, un personnage qui sera à créer par vos soins, devra parcourir la galaxie pour sauver ce qu'il reste des humains au risque d'être mal accueilli par des espèces extraterrestres.

Cette nouvelle licence sera un action-RPG qui partagera des points communs avec Mass Effect bien évidemment, mais aussi avec le film Interstellar de Christopher Nolan. Et pas seulement parce que l'acteur principal du long-métrage, Matthew McConaughey joue également dans Exodus. Non, si le titre se rapproche du bijou de science-fiction de Nolan, c'est aussi par son concept et sa façon de gérer le temps. « Exodus introduit un nouveau monde de science-fiction innovant qui oblige les joueurs à faire face aux conséquences de leurs choix au fil du temps » avait expliqué James Ohlen qui a travaillé sur Baldur's Gate, Knights of the Old Republic ou encore Dragon Age: Origins.

Une gestion du temps à la Interstellar

Dans une sessions de questions-réponses, James Ohlen a précisé le concept lié au temps dans ce jeu à la croisée entre Mass Effect et Interstellar. « Nous avons fait de la capitale de votre monde, Persépolis, un centre majeur de vos aventures et de votre expérience. Vous partez donc pour vos voyages d'exode, vous laissez derrière vous votre ville et certains de vos amis. Et vous faites des choix à leur sujet. Par exemple, tout le monde n'est pas obligé de participer à l'exode avec vous. Vous pouvez en laisser certains derrière vous, et lorsque vous reviendrez, une décennie plus tard ou quatre décennies plus tard, ces choix auront eu un impact sur vos relations avec des personnes qui sont maintenant plus âgées d'une, trois au quatre décennies » a détaillé Ohlen.

Comme on peut lire, les choix dans Exodus promettent d'être encore plus poussés que dans Mass Effect et même d'autres jeux de ce type. Car en plus des changements au niveau des personnages croisés, la ville et la technologie évolueront également sur la base de cette dilatation temporelle. Sur le papier, ça fait rêver. Pour en voir plus, un trailer de gameplay a été publié il y a peu.

