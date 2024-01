Mass Effect 5 s'est offert un teaser durant le N7 Day 2023, et ce sera peut-être la seule chose à se mettre sous la dent avant un bon bout de temps. D'après le journaliste Jeff Grubb, la sortie serait lointaine, très lointaine puisque le jeu pourrait faire attendre les fans jusqu'en 2029. Et pour le coup, ces derniers espèrent que l'homme aura cette fois tort, car sinon, ça signifierait que le titre ne serait probablement pas disponible sur cette génération de consoles. Mais vous allez pouvoir retrouver l'équipage du Normandy dans quelques jours seulement...

Mass Effect dévoile du contenu gratuit et payant

Mass Effect 5, ce n'est pas pour demain, mais le retour de la licence par contre, si. Le 13 février prochain, la veille de la Saint-Valentin, sera un peu spécial pour les amoureux de l'univers SF de BioWare... et de Destiny 2. Le rapport entre les deux séries ? Un crossover qui aura donc lieu très bientôt. Qu'attendre de cet échange de bons procédés ? Des cosmétiques et des objets grâce au Pack (payant) de l'équipage du Normandy. Et ça va de soi, le commandant Shepard de la saga Mass Effect sera au centre de l'attention avec un ensemble d'armure N7 pour la classe Titan. Rien pour le Chasseur et l'Arcaniste ? Si.

Ces deux autres classes recevront respectivement un attirail Vakarian basé sur Garrus, et un accoutrement Courtier de l'Ombre inspiré cette fois par Liara. Le partenariat entre Destiny 2 et la franchise Mass Effect offre également un second Pack (gratuit) de réquisitions de l'Alliance qui renferme :

Coque de défense améliorée de Spectre

Le vaisseau Frégate des éclaireurs de l'Alliance

Le Passereau Vaisseau de largage de l'Alliance

Voilà pour le bonus payant et celui disponible gratuitement, mais il y a aussi d'autres choses contre de l'Argentum, la monnaie virtuelle du jeu. Si vous avez des réserves, vous pourrez acheter le coup de grâce Omnifrappe et le mouvement Danse passe-partout.

Crédits : BioWare / Bungie.

Un crossover et du nouveau pour Destiny 2

Mass Effect s'invite donc dans Destiny 2, à défaut d'opérer un vrai retour avec le cinquième épisode. En parallèle, Bungie a déployé Les Vœux de Riven, de nouvelles quêtes hebdomadaires à accomplir jusqu'au 12 mars 2024.

« Pendant cette période, les Gardiens devront terminer une quête chaque semaine pour obtenir un jeton, qui pourra ensuite être échangé contre des récompenses. Choisissez entre un Vœu de Force pour obtenir des armes à Souvenance du raid Dernier vœu, un Vœu de Protection pour des armures exotiques de l'année d'Éclipse, ou un Vœu de Beauté pour récupérer des mémentos d'événement et des éléments de conception ascendants » indique le communiqué de presse.

Jusqu'au 3 juin 2024, il est également possible de prendre part à l'événement Moments de Triomphes pour pouvoir acquérir un t-shirt après avoir vaincu le sceau MMXXIII. Un écusson est aussi déblocable en terminant le Triomphe Aventurier paracausal. Dans un deuxième temps, il y a une autre célébration Jeux des Gardiens en mars et une nouvelle mise à jour Destiny 2 : Dans la Lumière pour des nouveautés gratuites à compter d'avril. L'extension La Forme Finale est elle attendue le 4 juin 2024.