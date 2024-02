Les fans n'en peuvent plus d'attendre le prochain Mass Effect, mais si les rumeurs disent vraies, alors ça va prendre (beaucoup) de temps. Selon les bruits de couloir, le cinquième opus n'arriverait pas avant plusieurs années. Et vu la fenêtre de sortie qui circule, il se peut que ce soit en définitive un jeu PS6 et Xbox Series 2, même si un titre cross-gen ferait sens également. Ce n'est pas demain la veille donc, l'équipage de Normandy a tout de même fait son retour cette semaine.

De nouveaux contenus gratuits et payants Mass Effect

Si vous avez soif de jeu à la Mass Effect, le futur Exodus développé par des vétérans de BioWare justement, Naughty Dog (The Last of Us), id Software (Doom), Santa Monica Studio (God of War) et 343 Industries (Halo Infinite), sortira peut-être avant. C'est un titre de SF PS5, Xbox Series et PC, à la croisée de Mass Effect avec une touche d'Interstellar, puisque Matthew McConaughey sera notamment au casting. Mais oui, ça ne vaudra probablement pas l'original.

En attendant, BioWare et Bungie ont annoncé un partenariat exclusif Destiny 2 X Mass Effect. Une collaboration qui permet de récupérer différents équipements dans le looter shooter de deux manières. D'un côté un pack de réquisitions de l'Alliance Destiny 2 gratuit, et de l'autre un pack de l'équipage du Normandy payant. Et si vous avez suffisamment d'Argentum, la monnaie du jeu, il est possible d'acquérir aussi le coup de grâce « Omnifrappe », ainsi que le mouvement « Danse passe-partout ».

Pack de réquisitions de l'Alliance Destiny 2 (gratuit)

Coque de défense améliorée de Spectre

Le vaisseau Frégate des éclaireurs de l'Alliance

Le Passereau Vaisseau de largage de l'Alliance

Pack de l'équipage du Normandy Destiny 2 x Mass Effect (payant)