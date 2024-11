Après avoir quitté BioWare à deux reprises, Casey Hudson, game director sur la trilogie Mass Effect, a fondé Humanoid Origin. Un studio indépendant établi pour laisser « la liberté créative des développeurs s'exprimer afin d'apporter innovation et vision artistique aux joueurs avec une toute nouvelle propriété intellectuelle ». Le développeur, connu aussi pour le célèbre Star Wars KOTOR, était sur un nouveau jeu AAA de SF avec son équipe. Mais malheureusement, l'homme ne signera pas son retour avec cette licence inédite.

Le nouveau jeu du réalisateur de Mass Effect tombe à l'eau

Casey Hudson, le directeur des trois premiers jeux Mass Effect et de Star Wars Knights of the Old Republic, a donc volé de ses propres ailes il y a quelques années. « Notre projet actuel est un jeu AAA multiplateforme, avec un fort accent sur la narration dans un tout nouvel univers de science-fiction » avait-il précisé en mars 2022 à propos de son nouveau jeu en développement. À l'époque, l'objectif d'Humanoid Origin de faire en sorte d'avoir une équipe de taille raisonnable, et un environnement de travail le plus sain possible.

Deux ans plus tard, le nouveau jeu du créateur de Mass Effect tombe à l'eau avec l'annonce de la fermeture du studio. Une catastrophe pour les employés, environ 70, qui vont être aidés dans leurs recherche de postes. « Plus tôt dans la journée, nous avons informé notre personnel que Humanoid Origin allait fermer ses portes. Malgré les efforts déployés pour protéger le studio des difficultés plus générales rencontrées par l'industrie, un déficit de financement inattendu nous a empêchés de poursuivre nos activités. Nous avons le cœur brisé de ne pas pouvoir voir aboutir notre nouvel univers de science-fiction. Cependant, notre principale préoccupation pour le moment concerne notre équipe et nous nous engageons à la soutenir dans sa transition vers un nouvel emploi ».

Malheureusement, nous ne verrons probablement jamais d'images in-game de ce projet du réalisateur de Mass Effect. En revanche, on a déjà eu des artworks que vous pouvez voir ci-dessous. Des images conceptuelles qui avaient l'air très prometteuses sur le papier avec une ambiance science-fiction omniprésente sur l'ensemble des clichés partagés par le studio. Le game director retournera t-il encore chez BioWare pour Mass Effect 4 ? Ce serait étonnant, mais qui sait ce que l'avenir lui réserve.









Le studio de Mac Walters aussi dans la tourmente

Une malédiction frappe les vétérans de la saga de BioWare, avec des projets qui tombe à l'eau ou qui sont peut-être sur le point de capoter. Mac Walters, qui a été scénariste sur Mass Effect 2 & 3, rencontre de sérieuses difficultés avec son studio. Si la fermeture n'est pas encore actée, l'homme annonce une suspension des activités jusqu'à trouver une nouvelle source de financement.

« Il est compliqué de trouver les mots justes, mais je voulais vous informer que nous avons pris la décision très d'interrompre les activités de Worlds Untold pendant que nous cherchons un nouveau partenaire pour nous aider à concrétiser notre vision. Cette décision n'a pas été prise à la légère. [...] En attendant, les membres de notre incroyable équipe exploreront de nouvelles opportunités. [...] C'est un moment terrible pour toutes les personnes concernées, mais je suis profondément reconnaissant du soutien de nos partenaires, de nos amis et de notre famille, ainsi que du temps passé ensemble à Worlds Untold. Malgré cette pause, ce n'est pas un adieu. Il y a encore beaucoup de chose à venir et nous sommes impatients de partager le prochain chapitre avec vous lorsque le moment sera venu ».

Mac Walters, qui a aussi été directeur créatif sur Mass Effect Andromeda, se veut confiant mais c'est une annonce qui risque de compromettre l'avenir du studio. À voir ce qu'il en sera dans les prochains mois.

Source : LinkedIn Humanoid Origin, LinkedIn Worlds Untold.