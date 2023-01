Mass Effect 4 est assurément l’un des jeux les plus attendus de ces prochaines années. Quatrième opus canonique d’une licence désormais culte (le cinquième si l’on compte ME Andromeda), le jeu fait saliver les fans et le moindre indice est décortiqué. Et ça, Bioware le sait très bien et il en joue encore aujourd’hui.

Une annonce à venir ou Bioware se joue de ses fans ?

Comme si rien n’était, en surfant sur un hashtag tendance de Twitter, Bioware s’est fendu d’un tweet en demandant à sa communauté si elle avait rpévu un grand voyage cette année. Une phrase toute bête, accompagnée d’un gif du Normandy (le vaisseau du jeu) en plein voyage stellaire. Il n’en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres et les fans commencent déjà à s’enflammer. Et si 2023 nous réservait des surprises ?

Un peu de Mass Effect 4 en 2023 ?

Voir Mass Effect 4 en 2023 n’est très clairement pas impossible, même si on peut être sûr qu’il ne sortira pas de sitôt. Bioware a enfin beaucoup de travail en ce moment et, en plus de ME 4, prépare notamment le grand retour d’une autre de ses licences fétiche, Dragon Age.

Mais pour l’heure, que ce soit Mass Effect 4 ou Dragon Age 4 Dredwolf, nous n’avons rien de concret à nous mettre sous la dent. Attendons de voir ce que l’année nous réserve.

Mass Effect 4 devrait normalement faire suite au troisième opus et marquer le retour en force de plusieurs personnages iconiques de la franchise. On sait par exemple, que l'illustre Liara T’Soni, l’archéologue biotique qui nous suit depuis le début de la première trilogie, aura un rôle majeur comme révélé dans un précédent teaser. On sait également que plusieurs races seront de la partie comme les Turiens, les Quariens ou encore les Krogans, mais ici rien de très surprenant. Notons également que les Geths pourraient eux aussi être de retour.

Quant à l’intrigue, c’est très difficile à dire. La fin de Mass Effect 3 bouclait l’arc narratif débuté en 2007, mais Bioware peut encore nous surprendre. Wait and see comme on dit.