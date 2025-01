Le mystère plane toujours autour de Marvel’s Wolverine, mais des leaks récents viennent de faire parler du jeu. Selon certaines sources, des costumes alternatifs pour Logan auraient été dévoilés. Ces tenues, directement inspirées des comics, pourraient offrir aux joueurs des options de personnalisation variées et fidèles à l’histoire du célèbre mutant. Tout un programme.

Marvel's Wolverine encore victime d'un leak

D’après un utilisateur de Reddit du nom de Illustrious-Sign3015, quatre tenues emblématiques auraient été aperçues dans des concepts arts liés au jeu Marvel’s Wolverine. Voici ce qui aurait leaké. Certains fans de Marvel reconnaitront tout de suite de quoi il s'agit et devraient beaucoup aimer.

Le costume jaune et bleu tiré de la série Astonishing X-Men de 2006.

tiré de la série Astonishing X-Men de 2006. La version jaune et marron , un classique des années 60 imaginé par l’artiste John Byrne.

, un classique des années 60 imaginé par l’artiste John Byrne. Une tenue inspirée de X-Men 97 , la série animée qui a marqué des générations.

, la série animée qui a marqué des générations. Une variante plus moderne et tactique, avec un design proche de l’armure.

Ces costumes de Marvel's Wolverine rappellent les différents looks que Wolverine a arborés au fil des décennies. Ils permettent de rendre hommage à l’évolution de ce personnage culte, qui a toujours su s’adapter aux époques. Ces leaks ne sont pas sans rappeler le travail réalisé par Insomniac Games sur la série Marvel’s Spider-Man. Dans ces jeux, Peter Parker et Miles Morales ont accès à une multitude de tenues inspirées des comics, des films et des séries animées. Les fans espèrent que Logan suivra le même chemin avec une large sélection de skins à débloquer.

Une histoire de costumes

Wolverine, avec sa longue histoire dans les comics, a porté de nombreux costumes iconiques. Du jaune vif de ses débuts au cuir noir des films X-Men avec Hugh Jackman, chaque tenue raconte une partie de son histoire. Les rumeurs évoquent aussi des tenues issues de X-Force ou de l’intrigue Days of Future Past. Bref, tout est possible dans Marvel's Wolverine.

Il faut toutefois rester prudent. Ces informations ne sont pas officielles. Les concepts arts pourraient venir d’une version préliminaire de Marvel's Wolverine. De plus, le modèle utilisé pour ces tenues semble différent de celui vu dans la bande-annonce de révélation. Rien n’est donc certain pour le moment. Cela n’empêche pas les fans de débattre et d’espérer sur les forums en ligne. Ce qui est triste pour le studio Insomniac, c'est de voir à quel point le jeu semble être une cible des leakers.

Source : Reddit