Marvel's Spider-Man 2 est actuellement la préoccupation principale des fans de l'univers Marvel et de l'Homme-Araignée. Ces derniers ont sans doute dû remarquer les nombreuses références faites à d'autres figures emblématiques de cet univers. Cela soulève donc la question suivante : qu'en est-il de Wolverine et de son jeu exclusif à la PS5 ? Puisque c'est un titre également signé Insomniac Games, y aura-t-il un lien avec Peter Parker ou Miles Morales ? Le studio a officiellement répondu à cette question.

Marvel's Wolverine et Spider-Man, le choc des mondes

Greg Miller, du Kinda Funny Games Podcast, a eu la chance d'obtenir une interview avec Bryan Intihar, le réalisateur du nouvel opus consacré à Spider-Man. La fameuse question a ainsi été posée : Marvel's Wolverine et Marvel's Spider-Man ont-ils en commun le même univers ? Il faut savoir que l'équipe de développement a déjà apporté des réponses à ce sujet, mais rien n'était vraiment officialisé. Intihar possédait le fin mot de l'histoire, et ça y est, il nous l'a donné sans détour. « Ils sont tous dans l’univers 1048. »

L'action de Marvel's Spider-Man et Marvel's Wolverine se déroule finalement dans le même univers. Cela risque bien de tout changer pour le jeu dédié à Logan. En effet, cela veut potentiellement dire qu'on y verra Peter Parker et ses camarades. Puisqu'ils partagent une réalité similaire, il serait étrange de ne pas voir le studio saisir cette occasion pour croiser les mondes. Il semblerait bien qu'Insomniac soit parti pour créer son propre univers, un peu comme Remedy avec Alan Wake et Control par exemple. Bien évidemment, le réalisateur n'est pas rentré dans les détails. Par contre, il a expliqué la raison derrière l'absence du X-Men dans la suite des aventures du Tisseur.

Il y a eu la décision de ne pas le faire. J’essaie simplement de créer autour de Spider-Man et de le faire décoller pendant qu’il y a un autre projet Marvel sur le feu. Je pense qu'on s'est dit : « Hé, laissons cette équipe faire. Laissons-les faire le jeu qu’ils veulent faire ». Vous savez, qui sait ce que l’avenir nous réserve ? Mais à l'heure actuelle, laissons-les faire. Et ce jeu va être génial.

Où en est l'exclusivité PS5 ?

Tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous donne pas plus d'informations sur le développement de Marvel's Wolverine. Le chantier de l'exclu PS5 semble s'être accéléré, malgré la menace de la grève d'Hollywood qui pourrait impacter les futures productions d'Insomniac Games. Le mois dernier, le studio a confirmé qu'il s'attaquait maintenant à la création de Marvel's Wolverine. Cela a été revendiqué par Tommy Mann, animateur senior chez Insomniac, sur X (anciennement Twitter). D'abord, il a partagé son envie de voir les joueurs s'atteler à Marvel's Spider-Man 2, ce qui est aujourd'hui chose faite. Il a ensuite continué en présentant son prochain objectif : travailler sans plus tarder sur les futures péripéties de Logan. Si nous n'avons toujours pas de trailer inédit ou de date de sortie à se mettre sous la dent, c'est déjà rassurant d'apprendre ça.