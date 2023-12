Ces dernières heures, la situation autour de Marvel's Wolverine s'est détériorée. Une version jouable du jeu aurait visiblement été mis en ligne, et ça se confirme. Il s'agit d'une build PC non définitive qui s'est retrouvée entre de mauvaises mains. Si Sony doit sûrement travailler avec les autorités pour identifier le ou les coupables de ce piratage, la firme japonaise a déjà pris des dispositions pour essayer de limiter la diffusion de cette version. Une réponse qui vise toutes celles et ceux qui ont fouillé la Toile pour mettre la main dessus.

Des sanctions pour la version piratée de Marvel's Wolverine

À la suite du hacking des serveurs d'Insomniac Games, les responsables ont d'abord sorti plusieurs leaks sur Marvel's Wolverine avec des images ainsi que des détails sur le jeu et son casting. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là puisque les auteurs ont diffusé peu après une build jouable en cours de développement. Une version obtenue en toute illégalité qui est actuellement traquée par PlayStation.

Pour essayer de contrer tout cela, Sony envoie des requêtes DMCA à des joueurs - au moins aux États-Unis - qui sont des avis pour informer des personnes qu'elles sont en train de violer des droits d'auteur. Le but premier étant qu'elles cessent immédiatement de propager tels fichiers, documents ou autres. Afin de repérer les personnes ayant téléchargée cette build de Marvel's Wolverine, le studio a dû associer un tracker dans le cas d'un vol comme celui-ci. Ensuite, la société japonaise a fait appel aux fournisseurs d'accès Internet IP pour qu'ils partagent l'adresse des mis en cause.

Mais pour l'instant, elles ne risquent visiblement rien. En effet, celles et ceux qui ont récupéré ces fichiers Marvel's Wolverine sont commandés de les supprimer. Et ça vaut pour toutes les machines qui ont servi pour le téléchargement. En revanche, il n'est pas précisé si Sony envisage ou non des poursuites si ce n'est pas fait.