En l’espace d’un mois seulement, Marvel’s Spider-Man 2 trône fièrement à la quatrième place des jeux les plus vendus de l’année aux États-Unis. L’exclusivité PS5 est donc déjà une franche réussite aussi bien critique que commerciale. Si certains joueurs espèrent déjà des DLC comme pour son prédécesseur, les yeux se tournent naturellement vers le prochain jeu d’Insomniac Games : Marvel’s Wolverine. Annoncée il y a quelques années déjà, la prochaine grosse cartouche de Sony se fait plus que discrète, mais voilà que de nouvelles rumeurs surgissent et elles partagent déjà la communauté.

Marvel's Wolverine seulement en 2025 sur PS5 ?

Après le succès indécent de ses adaptations Spider-Man, Insomniac Games compte s’attaquer à un autre des héros particulièrement adoré de l’univers Marvel : Wolverine. L’annonce de l’exclusivité PS5 en 2021 n’a laissé personne insensible, et maintenant que les dernières aventures de Peter et Miles sont sur le marché, beaucoup espèrent une communication prochaine. Selon les derniers bruits de couloir, Sony maintiendrait une fenêtre de sortie de Marvel’s Wolverine en 2024, pourtant un insider vient contredire ces rumeurs. DanielRPK est bien connu pour ses leaks dans le milieu du cinéma et il a visiblement eu des informations sur la prochaine grosse exclusivité de Sony. D’après lui, le jeu serait finalement bien repoussé et il faudrait bien attendre jusqu’en 2025 avant de mettre la main sur les aventures de Logan, ce qui serait en soi peu surprenant.

Pour le reste, la source reprécise une chose que l’on savait déjà : Marvel’s Wolverine optera pour un ton bien plus sombre et n’hésitera pas à faire dans la violence. Si beaucoup de joueurs espéraient explorer les contrées sauvages et dépaysantes canadiennes en compagnie de Logan, il semblerait qu’Insomniac Games prenne bien une toute autre direction. Plusieurs fans de Marvel l’avaient déjà pressenti, mais le jeu prendrait bien place à Madripoor. Une contrée inspirée de l’Asie du Sud vue à plusieurs reprises dans les comics, mais aussi dans la série Faucon et le Soldat d’Hiver. La scène montrée au State of Play pourrait alors se dérouler au Princess Bar, un lieu également fréquenté d’un certain Patch, un alias de Wolverine après la mort présumée des X-Men dans certains comics.

Madripoor dans le MCU

Vers une ambiance cyberpunk ?

L’ambiance du jeu serait alors davantage cyberpunk que rustique, ce qui ne manque pas de faire réagir et de partager, beaucoup préférant les lacs et les forêts du Canada aux néons de Madripoor. Ceci étant, la source en question n’a pas précisé si toute l’action du jeu s’y passerait ou seulement une partie. Insomniac n’a en effet jamais confirmé ou dénié que Marvel’s Wolverine était un open world ou non. Il est donc possible que Logan vogue vers plusieurs contrées tout au long de l’aventure. L’autre question que ce leak laisse en suspens et qui inquiète une partie des joueurs c’est, qu’est-ce que PlayStation a dans sa besace en 2024 ?

Comme Spider-Man 2, le jeu semblait bien parti pour être la tête d’affiche du line-up de l’année prochaine. L’éditeur pourra pour sûr compter sur le soutien de Square Enix avec FF7 Rebirth qui sera une exclusivité PS5 à son lancement. Peut-être que Death Stranding 2 pourrait débarquer dans les prochains mois ? Les Game Awards 2023 semblent tout indiqués si PlayStation tient à rassurer sur son programme de l’année prochaine. Si DanielRPK est une source réputée dans l'univers du cinéma, ses leaks dans l'univers du jeu vidéo restent encore trop jeunes pour les prendre au mot. Il convient donc de prendre ces dernières rumeurs au conditionnel jusqu'à preuve du contraire.