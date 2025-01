C'est une page qui se tourne chez Insomniac Games. Le studio qui fait vivre Ratchet et Clank ou, plus récemment, le super-héros Spider-Man, voit l'une de ses figures-phare quitter le navire. Ted Price laisse ainsi place à de nouvelles têtes à la direction du studio. Cette passation de pouvoir est l'occasion d'évoquer les projets futurs de ce dernier, parmi lesquels le jeu Marvel's Wolverine. Cependant, cette prise de parole risque de aire des déçus.

Des déclarations fidèles aux héros de Marvel's Wolverine

C'est officiel, le jeu Marvel's Wolverine fait face à une nouvelle perte. Plusieurs changements de casquette se sont opérés en coulisses en octobre dernier. Mais, cette fois, il s'agit d'un autre type de départ, puisque le PDG du studio, Ted Price, prend sa retraite.

Dans ce mouvement, ses successeurs — ils sont trois — se sont entretenus avec Variety. Ils ont alors abordé leur expérience passée au sein d'Insomniac, mais aussi l'avenir du studio. L'un des projets les plus en vue est évidemment Marvel's Wolverine. Cependant, ne vous attendez pas à avoir des nouvelles concrètes dans l'immédiat :

Nous avons annoncé « Wolverine » et nous aimerions en parler davantage. Mais, nous devons être comme Logan aujourd'hui et rester très stoïques jusqu'à ce qu'il soit temps de sortir les griffes. Même si nous sommes très excités, nous devons nous y tenir. Voilà, c'est à peu près tout ce que nous pouvions dire sur nos projets à venir aujourd'hui. Chad Dezern, pour Variety

Depuis l'annonce de Marvel's Wolverine en septembre 2021, le studio est resté relativement muet à son sujet. Finalement, le jeu s'est essentiellement dévoilé au travers de malheureux leaks. Dans l'immédiat, nous ne devrions donc pas en voir plus. Les équipes attendent d'être prêtes pour exposer la future exclusivité PS5.

Cependant, Insomniac peut aussi attendre tout bonnement le bon moment. Les dernières conférences importantes de la sphère du gaming ont fait la part belle à d'autres nouveautés de PlayStation (Ghost of Yotei et Intergalactic the Heretic Prophet, pour ne citer qu'elles). Le prochain temps de parole de l'éditeur pourrait, hypothétiquement, s'offrir en vitrine pour Marvel's Wolverine. Justement, un nouveau State of Play aurait lieu en février prochain à en croire les bruits de couloir…