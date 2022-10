Insomniac Games serait-il en train de carburer en interne ? Alors que le studio a confirmé la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 en 2023, les développeurs seraient prêts à offrir une double dose de jeux Marvel dans la même année. Microsoft affirme en effet que le Marvel's Wolverine prévu sur PS5 arriverait l’année prochaine.

Marvel's Wolverine dès 2023 sur PS5 ?

Le rachat d’Activision-Blizzard aura au moins le mérite d’être riche en informations. Chiffres de ventes, contrats pour bloquer Call of Duty sur le Xbox Game Pass et maintenant la date de sortie de Marvel's Wolverine ? Dans les documents fournis au régulateur de la concurrence britannique (via Tech4Gamer), Microsoft affirme en effet que l’exclusivité PS5 sera disponible en 2023. « PlayStation a également une série de jeux exclusifs first et third-party qui seront lancés en 2023, comme Marvel’s Spider-Man 2, Marvel's Wolverine, Horizon, Final Fantasy 16 et Forspoken », peut-on lire.

Une information à prendre avec du recul, puisque pourrait n'être que spéculation de la part de la firme de Redmond. Peut-être qu’un certain PlayStation Showcase pourrait éclairer les fans sur cette nouvelle rumeur lancée par son rival ? Selon les bruits de couloir, Sony pourrait retarder volontairement sa grosse conférence annuelle pour donner plus de poids à ses arguments contre le rachat d'Activision-Blizzard. Officiellement, Marvel's Wolverine n’a toujours aucune fenêtre de sortie. La seule dernière info en date que l'on a : Insomniac Games avait débuté les sessions de motion capture pour le jeu en avril dernier.