Marvel's Wolverine aiguise tranquillement ses griffes en coulisses. Alors que le jeu n’est pas attendu avant au moins 2024, le studio est prêt à commencer une étape importante du développement.

Des nouvelles du développement de Marvel’s Wolverine

Le développement de Marvel’s Wolverine va bientôt commencer. Annoncée en septembre 2021, la future exclusivité PS5 n’a pas donné de nouvelles depuis. Normal, puisque le jeu n’est pas attendu avant longtemps et qu’il sortira après Marvel’s Spider-Man 2, lui-même prévu pour 2023 au plus tôt. Insomniac Games préparerait en plus d’autres projets secrets, dont un orienté multijoueurs. Le studio est bien occupé, mais cela ne l’empêche pas de commencer à préparer le terrain pour son adaptation du célèbre X-Men.

Mike Yosh, animateur en chef sur le jeu, s’est fendu d’un tweet pour annoncer que la phase de performance et motion capture de Marvel’s Wolverine PS5 allait commencer. « Si paisible et silencieux… Cela ne va pas rester comme ça bien longtemps », a-t-il déclaré accompagné d’une image où l'on distingue la salle de motion capture du studio californien. Plus concrètement, cela signifie que les animations principales de l'exclusivité et les cinématiques vont commencer à être capturées dans les prochains jours et ce pendant de longues semaines voire des mois entiers.

Un jeu plus mature et plus sanglant ?

Cela reste donc une étape importante dans le développement d’un tel jeu, puisqu’elle permettra de façonner aussi bien l’histoire que le gameplay par la suite. Ceci étant, le tournage en compagnie des acteurs ne devrait pas débuter tout de suite. Cela devrait néanmoins être l’une des prochaines étapes, sachant que la production de Marvel’s Wolverine n’en est de toute manière qu’à ses débuts.

Pour le moment, nous savons juste que le ton du jeu sera résolument plus adulte que Marvel’s Spider-Man. Et c’est clairement ce dont on est en droit d’attendre avec Logan en tête d’affiche. On imagine que le titre sera plus violent, voire plus sanglant que ce à quoi nous a habitué Insomniac Games. Il faudra sûrement s’armer de patience avant de voir Wolverine à l’action et d’avoir des nouvelles concrètes du jeu.