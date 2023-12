Marvel's Wolverine, c'est l'une des exclusivités PS5 les plus attendues par les fans. En même temps, quand on voit la qualité des nouvelles aventures de Spider-Man, on a envie de voir ce que nous réserve Insomniac Games dans le futur. Seulement voilà, on n'a pas vraiment d'images à se mettre sous la dent, uniquement des rumeurs et quelques informations données par le studio. Mais ça risque de bientôt changer. La firme est victime d'un leak, et visiblement, c'est du sérieux.

Marvel's Wolverine victime d'un énorme leak

Un utilisateur du nom de cyberdaily a d'abord remarqué qu'Insomniac Games avait bel et bien été la cible d'une cyberattaque. Le groupe derrière celle-ci, Rhysida, a prouvé qu'ils possédaient des infos confidentielles en postant les données personnelles d'employés et ex-employés de l'entreprise. En outre, ça inclut également des documents concernant Yuri Lowenthal, le doubleur de Peter Parker dans Marvel's Spider-Man 2. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer pour Wolverine ?

Le groupe a fait une déclaration à l'encontre du studio. Il aurait sept jours pour payer une somme d'argent qui n'a pas été dévoilée, sinon, toutes les données qu'ils ont seront postées sur la Toile. Vous l'aurez compris, ça comprend aussi des images de Marvel's Wolverine. Une partie d'entre elles ont d'ailleurs déjà été révélées. Malheureusement, ils n'en sont pas restés là. Une vente aux enchères a démarré en ligne, et on peut lire la description suivante : « Avec seulement 7 jours au compteur, saisissez l’occasion d’enchérir sur des données exclusives, uniques et impressionnantes ».

Pour le moment, Insomniac Games n'a pas pris la parole vis-à-vis de cette terrible situation. On attend encore de voir ce qu'il va faire, mais ça sent clairement mauvais. De toute évidence, on va en savoir plus sur Marvel's Wolverine, mais pas de la manière qu'on aurait souhaité. Cette nouvelle rejoint tristement la quantité de leaks énorme qui survient depuis quelques années dans la sphère vidéoludique. Dans le cas présent, ce n'est pas seulement le jeu qui est visé, et c'est vraiment inquiétant.

Les fameuses images du leak

Qu'est-ce qu'on sait du jeu ?

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur Marvel's Wolverine, hormis des bruits de couloir. Aux dernières nouvelles, le jeu serait finalement repoussé et il faudrait patienter jusqu’en 2025 avant de mettre les mains dessus. Du moins, c'est ce que nous dit DanielRPK, connu pour ses leaks dans le milieu du cinéma. Il faut bien évidemment prendre ça avec des pincettes. Mais vu le peu d'informations dont on dispose sur le jeu, c'est tout à fait possible.

Ce qu'on a appris à nouveau, c'est que Marvel's Wolverine va opter pour un ton plus sombre, et qu'il faut s'attendre à beaucoup de violence. Dans un jeu avec Logan en personne principal, on n'en attendait rien de moins. Par contre, le jeu prendrait place à Madripoor, et non dans les lacs et forêts du Canada. Pour rappel, cette contrée inspirée de l’Asie du Sud a déjà été aperçue dans les comics et la série Faucon et le Soldat d’Hiver. L'ambiance du titre serait donc plus axée cyberpunk, ce qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Est-ce que toute l'action du jeu se déroulera dans un tel endroit ? Seul le studio possède la réponse, et il ne nous l'a pas encore communiquée.