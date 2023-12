Pas plus tard que ce matin, on appris que Sony a entrepris des mesures contre la version jouable illégale de Marvel's Wolverine. La société japonaise a réussi à détecter les personnes qui ont téléchargé cette build non définitive, et a envoyé des requêtes DMCA pour violation de droits d'auteur. Avec obligation pour eux de supprimer cette version. Quelques jours après cette attaque de grande ampleur, les équipes ont voulu adresser un message.

Un message d'Insomniac Games sur le piratage de Marvel's Wolverine

Cette semaine, Insomniac Games a vécu probablement l'un des pires chapitres de son histoire. Le studio a été victime d'une attaque très ciblée de la part d'un groupe de pirates. L'entité en question a assumé s'en être pris à la structure par facilité. Mais parce que les membres savaient aussi qu'ils allaient pouvoir mener une tentative d'extorsion, qui a échoué. Un cauchemar pour les développeurs d'Insomniac Games. Plusieurs d'entre eux ont accusé le coup et se sont exprimés sur X, mais cette fois, il y a une déclaration officielle sur le récent leak de Marvel's Wolverine et des autres projets.

Merci pour votre élan de compassion et votre soutien indéfectible, ça nous touche profondément. Nous sommes à la fois tristes et furieux de la récente cyberattaque criminelle contre notre studio. Et de l'impact émotionnel qu'elle a eu sur notre équipe. Ces derniers jours, nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes afin de nous soutenir mutuellement. Nous sommes au fait que les données volées contiennent des informations personnelles sur nos employés actuels. Mais également d'anciens collègues et des collaborateurs indépendants. Mais elles comprennent aussi les premiers détails de développement de Marvel's Wolverine sur PS5. Nous continuons à travailler pour déterminer rapidement quelles données ont été concernées. Cette expérience a été extrêmement douloureuse pour nous. Nous voulons que tout le monde profite des jeux que nous développons de la façon prévue, et comme nos joueurs le méritent. Toutefois, comme Logan, Insomniac fait preuve de résilience. Le développement de Marvel's Wolverine continue comme nous l'avons planifié. Le jeu est en début de production et il est certain qu'il évoluera considérablement tout au long de son développement, comme tous nos projets. Bien que nous apprécions l'enthousiasme de chacun, nous partagerons des informations officielles sur Marvel's Wolverine avec vous lorsque le moment sera venu. Au nom de toute l'équipe d'Insomniac, nous vous remercions pour votre soutien tout au long de cette période difficile. Via X.

Crédits : Insomniac Games sur X.

Des changements à prévoir pour le jeu PS5 et les prochains projets ?

Les développeurs vivent une période difficile mais sont là les uns pour les autres, et continueront leur travail sur Marvel's Wolverine. Mais il y aura t-il des conséquences sur l'exclusivité PlayStation ? Sur le jeu en lui-même, probablement pas, et il n'y a pas de raisons que ce soit le cas pour les autres jeux PS5 / PS6 qui ont leaké. Pour rappel, parmi les productions en cours de développement, il y avait Marvel's Venom, Marvel's Spider-Man 3, un nouveau Ratchet and Clank et un possible soft multijoueur Marvel's Spider-Verse. À moins que Sony ne décide de supprimer des projets pour X raison, non liée au piratage, les plans du studio devraient donc être identiques et les fans ont déjà hâte de voir ce que les « magiciens d'Insomniac » - comme ils sont surnommés - concoctent véritablement dans leurs locaux.