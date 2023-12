Les développeurs d'Insomniac Games ont récemment été victimes d'un piratage de grande ampleur. Les responsables ont volé des données directement liées aux équipes, mais ont aussi subtilisé un nombre incalculable d'informations. Avec, parfois, des détails qui dépassent même l'enceinte du studio et révèlent des choses sur Sony Interactive Entertainment et sa PS5. L'une des victimes de ce hacking, c'est Marvel's Wolverine. En quelques jours, c'est tout le casting du jeu, des images et des vidéos de gameplay qui ont été mis en ligne. Mais c'est hélas encore pire aujourd'hui.

Un leak encore plus critique pour Marvel's Wolverine

Insomniac Games est actuellement dans une passe difficile avec tous les leaks de Marvel's Wolverine. Certains développeurs se sont d'ailleurs exprimés sur X et ils ont reçu un grand nombre de soutiens. Aussi bien de la part de joueurs, que de personnalités du jeu vidéo et de collègues comme Naughty Dog. Alors que les auteurs du vol ne semblent toujours pas avoir été appréhendés, la situation s'aggrave.

Désormais, c'est une version jouable de Marvel's Wolverine qui serait dans la nature. Une build PC non définitive qui confirme la présence d'un tutorial, de modes différents de l'histoire et d'au moins un personnage qui a déjà été révélé dans le précédent leak. Bien que rien n'ait été confirmé encore, il est fort probable que ce soit le cas et c'est une situation terrible pour Insomniac Games. Évidemment, même si une version de Marvel's Wolverine est disponible, cela reste du piratage et donc interdit de la rechercher pour la télécharger.

Pour celles et ceux qui s'interrogent sur l'existence d'une build PC, et non PS5, c'est normal. Les jeux console sont souvent développés sur ce support, et il ne faut pas y voir une révélation sur l'exclusivité. Marvel's Wolverine finira par arriver sur PC, c'est certain, mais bien après la sortie initiale comme d'habitude.

Des premiers détails sur Marvel's Spider-Man 3

Plusieurs autres jeux Insomniac Games ont leaké. En plus de Marvel's Wolverine, il semblerait que le studio soit sur un nouveau Ratchet and Clank, Marvel's Venom, un titre multijoueur Marvel's Spider-Verse et Marvel's Spider-Man 3. Sans que l'on sache si ça se fera réellement ou non, il y a en tout cas des discussions sérieuses sur le fait de diviser le jeu en deux parties avec une sortie à un an d'intervalle. Ce qui ferait que la partie 1 serait disponible fin 2027 et la partie 2 fin 2028. Ensuite, il serait prévu de réunir l'ensemble dans un pack en 2029.

Un format assez rare dans le jeu vidéo, mais qui a déjà été vu à de très nombreuses fois au cinéma. Notamment avec les films Marvel Avengers. Dans le récent leak, on a aussi découvert la présence d'un multijoueur pour Marvel's Spider-Man 3. Est-ce quelque chose de vraiment spécifique au jeu, ou la rumeur sur Spider-Verse ? Les détails révélés ne permettent pas de savoir pour l'instant.